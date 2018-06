Verfolgerduell in Heiningen

Im Spitzenspiel der Landesliga tritt die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach am Sonntag beim Titelfavoriten 1. FC Heiningen zu Gast. Anpfiff der Partie ist um 15 Uhr.

Nach den zwei Siegen gegen den FC Germania Bargau und den TSV Weilimdorf ist die TSG auf den vierten Platz geklettert. Eine tolle Momentaufnahme, die für reichlich Stimmung am Sauerbach sorgt. „Klar, die Tabelle gefällt uns, aber wir wissen auch, dass wir uns jeden Punkt hart erarbeiten müssen. Die Niederlage gegen Waldstetten war ein Warnschuss für uns. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen, müssen in jedem Spiel alles abrufen und immer an uns glauben“, sagt TSG-Trainer Benjamin Bilger vor dem Spiel gegen den Top-Favoriten 1. FC Heiningen.

Das Team von Trainer Denis Egger hatte nach dem Abstieg aus der Verbandsliga das Ziel „sofortiger Wiederaufstieg“, doch in der vergangenen Runde waren die Sportfreunde Dorfmerkingen das „Maß aller Dinge“ und der FC musste sich mit dem zweiten Platz begnügen. Dieses Jahr soll es anders werden. Die Heininger wollen zurück in die sechste Liga Deutschlands. „Der Großteil der Liga hat Heiningen als Meisterschaftsfavoriten genannten“, sagt Benjamin Bilger. „Wir reisen dort hin und wollen den Favoriten ärgern. Mischa Welm und ich geben den Jungs einen genauen Plan mit auf den Weg, dann werden wir sehen, was am Ende rauskommt“, so der Trainer.

Daniel Rembold, der gegen Weilimdorf nicht gespielt hat, konnte sich mit einem Treffer bei der U 23 für weitere Einsätze empfehlen. Seine Kameraden haben durch die sechs Punkte aus den vergangenen Spielen Selbstvertrauen getankt und wollen dies auch in Heiningen unter Beweis stellen. (er)