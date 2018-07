Vereinsrekorde für Dambacher und Hoyer

Bei den württembergischen Meisterschaften, die vergangenes Wochenende im Inselbad in Stuttgart ausgerichtet wurden, schnitten die Aalener Schwimmer besonders gut ab. Mit einem Team von 13 Schwimmern schickte Cheftrainer Peter Rothenstein viel Qualität an den Start. Dies bewiesen vor allem die drei neuen Vereinsrekorde erschwommen durch Vanessa Dambacher und Friederike Hoyer.

Auf ihren ersten Vereinsrekord musste Vanessa Dambacher lang „hinarbeiten“ doch nach den 50 Metern Freistil freute sie sich umso mehr. Den Vorlauf gewann sie souverän in 0:27,67 Minuten und heimste damit Gold ein. Mit einem starken Sprintrennen im Finale konnte Dambacher dann nicht nur den neuen Vereinsrekord von 0:27,59 Minuten feiern, sondern sich auch noch über den zweiten Platz freuen. Auch auf den 100 Metern Freistil bewies sie ihr großes Freistiltalent. Mit starkem Antritt konnte Dambacher ihre Konkurrenz auf Trapp halten und belegte mit neuer persönlicher Bestzeit von 01:01,01 Minuten den zweiten Platz. Ihre Vereinskollegin Friederike Hoyer ging auf den längeren Strecken an den Start. Auch sie schwamm einen guten Vorlauf, trumpfte aber im Finale so richtig auf. Mit perfekter Renneinteilung holte Hoyer sich den Württembergischen Titel mit neuem Vereinsrekord (4:26,08). Über 100 Meter Freistil erreichte sie ebenfalls das Finale und beeindruckte hier ebenfalls einem Vereinsrekord. Die starke Zeit von 0:59,60 Minuten brachte ihr den zweiten Platz ein.

Newman ebenfalls erfolgreich

Das Rückentalent Shannon Newman sicherte sich über 200 Metern Rücken den Titel. Hier stach sie besonders mit ihrem starken Schlussspurt heraus und gewann in 02:31,62 Minuten.

Die 100 Meter Rücken liefen ebenso perfekt. Hier belegte sie in 01:11,35 Minuten den zweiten Platz. Das Freistilsprintass Tobias Kohler gewann mit 0:24,50 Minuten den zweiten Platz. Über eine weitere Vizemeisterschaft freute sich vor allem Vivien Jocham, die über die langen 400 Meter Freistil an den Start ging. Mit gut eingeteilter Ausdauerleistung erreichte sie in 4:56,67 Minuten den zweiten Platz und sicherte sich die Finalteilnahme. Hier konnte Jocham ihre Zeit bestätigen. Victoria Broer musste nach ihren 100 Metern Freistil krankheitsbedingt den Wettkampf abbrechen. Dennoch erschwamm sie in 01:05,66 Minuten den sechsten Platz.

Rückenspezialist Ryan Newman ging unter anderem über 50 Meter Rücken an den Start. Hier belegte er in einer starken Zeit von 0:30,43 Minuten den vierten Platz. Auch über die doppelte Distanz, den 100 Metern Rücken, sprintete mit einer guten Zeit von 1:06,31 Minuten zum fünften Platz. Eine der erfahrenste im Team, Laura-Maria Gold erreichte den neunten Platz. In ihrem Rennen über 100 Meter Freistil steigerte sie sich vor allem auf der zweiten Bahn und beendete den Lauf mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 1:04,04 Minuten. Der zum MTV zurückgekehrte Julian Morassi schwamm auf den schwierigen 200 Metern Schmetterling mit einer Zeit von 2:22,73 Minuten einen neuen persönlichen Saisonrekord. Der Ausdauerspezialist Golo Böhme startete über 400 Meter Freistil. Er legte auf den letzten 100 Metern noch einen Schlussspurt ein und belegte in 4:42,85 Minuten den fünften Platz. Darija Schiele ging über 200 Metern Rücken an den Start und beendete das Rennen in 2:53,42 Minuten auf dem elften Platz. Mit einem guten fünften Platz strahlte Anaise Pecher über beide Ohren. Sie fand zunächst nur schwer ihr Tempo, doch meisterte mit einem starken Schlussspurt das Rennen in 5:09,67 letztlich mit Bravour.

Über die Freistilstrecken ging Ana Perez-Kelke ins Rennen. Besonders auf den 200 Freistil lief es gut. Mit neuer persönlicher Bestleistung von 2:23,43 Minuten erreichte sie den achten Platz. „Nach so einer Saison sind wir nun froh ein paar Tage zur Ruhe zu kommen. Wir haben nochmals tolle Leistungen gezeigt, wichtig ist nun die Regeneration, sodass wir wieder einen guten Start in die nächste Saison hinlegen können“, zeigte sich der MTV-Trainer Peter Rothenstein sehr zufrieden.