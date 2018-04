Vereinsrekord auf Paradestrecke

Kürzlich fanden in Heidelberg die Baden-Württembergischen Meisterschaften im Schwimmen statt. Es war ein hochklassiges Teilnehmerfeld mit 58 Vereinen aus ganz Baden-Württemberg am Start - mit der TSG Abtsgmünd. Jonas Schebesta, Jahrgang 1999 - gewertet im Jahrgang 1999/2000 - trat über seine Paradestrecke 50 Meter Freistil an und schwamm mit neuem Vereinsrekord auf der 50 Meter Bahn in die Top Ten - 9. Platz in 0:25,93 Sekunden. In seinem Jahrgang erreichte er Platz drei. Christian Hoyer, Jahrgang 1995, trat in der Offenen Klasse an und schwamm mit einer ordentlichen Zeit (2:27,52 Minuten) auf Platz 31 über 200 Meter Rücken.