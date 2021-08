Vereinsorchester ist gerüstet für den Festival-Auftritt

Rockklänge wabern durch die Gänge der städtischen Musikschule im Kulturbahnhof KubAA. Ein Stück von Udo Lindenberg ist zu erkennen. Viele Musiker schwirren hin und her, Tür auf, Tür zu. Es herrscht Arbeitsatmosphäre. Das Vereinsorchester des Aalener Galgenberg-Festivals probt für seinen großen Auftritt am kommenden Freitag beim Jubiläumsfestival auf dem Gelände am Alten Gaskessel. Michael „Flex“ Flechsler, Musiker im Vereinsorchester und auch Vorsitzender des veranstaltenden Vereins Kulturfreunde Galgenberg, verlässt fürs Interview für einen kurzen Moment den Orchestersaal der Musikschule, den das fast 30-köpfige Ensemble erstmals für die Proben nutzen darf.

Musikschulleiter Chris Wegel schneit herein. Er will sich die Proben der Aalen-All-Star-Band in „seinen“ Räumen selbstredend nicht entgehen lassen. „Ich find das total cool“, freut er sich, „da ist einfach Leben in der Bude. Und es freut mich, dass auch ein paar Lehrer der Musikschule zum Vereinsorchester gehören. Das alles befruchtet sich gegenseitig.“ Da klingt auch eine gehörige Portion Eigeninteresse mit, schließlich plant die Musikschule mit einem Band-Coaching im Rock-Pop-Bereich Ähnliches für die Zukunft. „Aber jetzt bin ich erst mal froh, dass sich das Vereinsorchester hier wohl fühlt“, schließt Wegel.

Und das tun die Musiker. Zum Beispiel Eddie Cichosz. Er wird als Drummer und Percussionist am Freitag vorwiegend für die Rhythmus-Abteilung zuständig sein. „Schreib das unbedingt“, sagt er lachend, „hier herrscht eine tolle Probeatmosphäre. Man kann in Ruhe arbeiten.“ Zumal ein paar neue Musiker integriert werden. Die Planung sei nun mal pandemiebedingt sehr kurzfristig gewesen, erklärt Michael Flechsler, so fallen einige urlaubsbedingt diesmal aus. Sein Debüt gibt daher etwa Stefan Spielmannleitner, Lehrkraft Trompete an der Schwäbisch Gmünder Musikschule. Wieder im Team sind aber auch „Jugend musiziert“-Sieger am Saxofon, Michael Mauß, oder Sänger Timo Schaal aus Weimar.

Die Stimmung bei den Proben unter der Leitung von Matthias Kehrle ist locker und kreativ. Musikerkollege Thomas Wödl, der Bassist der Band, erzählt, wie’s ihm während Corona ergangen ist, denn die Proben stehen in diesem Jahr natürlich unter ganz anderen Vorzeichen. „Es hat schon etwas gedauert, bis wir wieder perfekt zusammengefunden haben. Hinter uns liegen fast zwei Jahre ohne Live-Musik. Die Vorfreude ist deshalb umso größer.“

In der Tat. Im vergangenen Jahr ist das Festival wie viele andere Veranstaltungen dem Corona-Lockdown zu Opfer gefallen. Dabei stand ein Jubiläum an, es ist das 20. Festival seit der Premiere im Jahr 1999, damals noch unter der Regie von Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle. Seit 2003 hat der Verein Kulturfreunde Galgenberg die Organisation in Händen. Aus der Corona-Not machten die Kulturfreunde eine Tugend. Das 2020er-Programm wurde kurzerhand ins nächste Jahr verschoben.

Diesmal steht die vereinseigene Bigband wieder am Freitag auf der Bühne, unterstützt von der Vorgruppe Funk Attack. Am Samstag kommen dann die Gäste. Zunächst i-Fire, eine schmissige Reggaeband aus Hamburg. Dann folgt der Österreicher Norbert Schneider mit, so Flex, „einer Mini-Bigband“, bevor Riders Connection aus Berlin die Bühne entern. Die waren bei ihrem ersten Auftritt vor zwei Jahren so angetan vom Aalener Festival, dass sie diesmal – und zwar in großer Besetzung – schon am Freitag anreisen und den Vereinsorchester-Abend als Zuhörer genießen werden. Am Samstag werden sie dann selbst zum Abschluss des Jubiläumsfestivals für Stimmung sorgen.

Und die ist durchaus möglich. Die Corona-Maßnahmen sollten da nur bedingt im Weg stehen. „Wir haben ein belastbares Hygiene-Konzept erarbeitet“, erklärt Michael Flechsler. Das Konzept lehnt sich an das des Aalener Jazzfests 2021 und des Stadtgarten-Fests 2020 an. Will heißen: Maske auf auf allen Wegen, Maske ab am Tisch. Zulassungsvoraussetzung ist in 3G-Zeiten selbstredend eine Impfung, eine Genesung oder ein aktueller negativer Test. Luca- und Corona-App werden akzeptiert. Auf dem Gelände selbst bietet der Verein keine Testmöglichkeit an. Und da vor allem am Samstagabend nur schwer an einen Test zu kommen ist, rät Flechsler dazu, sich möglichst vorher darum zu kümmern, möglichst am Samstagvormittag.

In Zusammenarbeit mit den Maltesern, die seit Jahren das Festival betreuen, bieten die Kulturfreunde aber eine Impfmöglichkeit für Festivalbesucher an. Am Samstag von 18 bis 22 Uhr stehen bei den Maltesern Johnson&Johnson-Vakzine bereit. „Und tanzen“, so schließt Michael Flechsler, „geht auch mit Maske.“ Es muss also niemand auf ein umfangreiches Musikvergnügen verzichten. „Es gibt zwar noch Karten“, sagt Flex, „aber wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich im Vorverkauf eine Karte besorgen.“