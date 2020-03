Vereinsmitglieder zeigen ihre Werke

Unter dem Titel „Kunst von uns“ zeigen die Mitglieder des Aalener Kunstvereins ab dem kommenden Montag ihre Werke in der vereinseigenen Galerie im Alten Rathaus am Marktplatz. Eröffnung der Ausstellung ist am Montag, 9. März, um 19 Uhr.

Die Ausstellung „Kunst von uns“ mit Arbeiten der Vereinsmitglieder hat eine lange Tradition. Auf drei Stockwerken sind dabei Kunstwerke aus den Gebieten Malerei, Fotografie, Bildhauerei, Goldschmiedehandwerk, Installation sowie Keramik zu sehen, die Einblicke in das künstlerische Schaffen der Mitglieder geben. Die Werke können auch erworben werden.

Die Ausstellung ist bis 5. April zu sehen. Im Anschluss an die Ausstellungseröffnung findet ab 20 Uhr die Mitgliederversammlung des Kunstvereins statt.