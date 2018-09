Vereine machen das Stadtfest aus

Nach einem grandiosen Auftakt am Freitagabend, bei dem die Innenstadt aus allen Nähten geplatzt ist, sind die Reichsstädter Tage auch bereits am Samstagmittag gut besucht gewesen. Bei herrlichem Wetter genossen Massen an Besuchern die Auftritte der Vereine, den Vergnügungspark und das umfangreiche Angebot an den Imbiss- und Getränkeständen. Hoch im Kurs standen wieder die Kässspätzle der TSG Hofherrnweiler, die Schaschliks der DJK Aalen oder die Pizzen der Oschtalb Ruassgugga. Viel verspricht das Programm auch am Samstagabend. Die Radio7-Mix-Show lädt am Gmünder Torplatz zum Feiern ein und am Sparkassenplatz rocken Foolproof und die Bryan-Abends-Band. Höhepunkt hier wird die Show mit Musik, Feuer, Licht und Gesang sein.