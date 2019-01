Verdienter Punktgewinn gegen Spitzenreiter

Aalen (an) - Das war nach dem Verlauf der ersten Halbzeit nicht zu erwarten. Die Bezirksliga-Handballerinnen der HG Aalen/Wasseralfingen trotzten dem Spitzenreiter FSG Donzdorf/Geislingen II in der Karl-Weiland-Halle nach einer enormen Steigerung in der zweiten Hälfte noch ein 19:19-Unentschieden ab.

Dass die Handballgemeinschaft auch gegen die Spitzenteams der Bezirksliga mithalten kann, haben die Handballerinnen schon vor der Weihnachtspause mit dem Sieg gegen den damaligen Tabellenzweiten Heiningen gezeigt. Nun legten sie mit dem Punktgewinn gegen den Spitzenreiter gleich noch einmal nach. Dabei war die erste Hälfte von beiden Mannschaften mehr als bescheiden, allein schon der Halbzeitstand von 4:7 sagt aus, welche Mannschaftsteile hier dominierten. Kapitän Laura Kuhar brachte die HG mit 1:0 in Führung, Jana Zirpins, wieder Kuhar und dann Katja Ahrend sorgten für das 4:4 nach gut vierzehn Minuten.

Zeller stark

Das war es dann aber auch mit der Torausbeute in Hälfte eins und hätte Torhüterin Ronja Zeller nicht wieder eine gute Leistung vor einer guten Abwehr abgeliefert und hätten die Gäste nicht mindestens ebenso viele technische Fehler produziert wie die HG selbst, wäre das Spiel zur Pause schon entschieden gewesen.

So waren es nur drei Treffer Im zweiten Abschnitt sollten sich beide Mannschaften enorm steigern. Zwar gelang es der FSG gleich nochmal einen Treffer drauf zu setzen aber die HG zeigte nun deutlich mehr Durchsetzungswillen. Rebecca Heberling, Merisa Halilovic mit einem Dreierpack, Zirpins und Kuhar sorgten dafür dass die HG nach zehn Minuten schon mehr Treffer erzielt hatte als in der gesamten ersten Hälfte. Spätestens als Leonie Bleier den 12:12 Ausgleich erzielt hatte, war die Handballgemeinschaft wieder voll im Spiel. Die Gäste legten zwar wieder vor, aber die kampfstarke HG nicht abschütteln, auch weil die inzwischen im Tor stehende Rebecca Pfeifer einige gute Szenen hatte. Das 17:17 von Rebecca Heberling gut fünf Minuten vor Spielende läutete die spannende Schlussphase ein. Dem 17:18 der Gäste ließ Mara Kausch den Ausgleich folgen, aber die Gäste legten noch mal nach. Merisa Halilovic setzte sich dann 45 Sekunden vor Ende mit einem Heber zum 19:19 durch. Doch die HG geriet nochmal in Unterzahl, hatte noch 30 Sekunden zu überstehen. Mit vereinten Kräften gelang dies, der abschließende Freiwurf landete über dem Tor.