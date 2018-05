Verdienter Lohn

Die Handballer der HG Aalen/Wasseralfingen sind in der Saison 2017/18 Meister der Bezirksklasse des Handballbezirkes Stauferland und starten in der kommenden Saison in der höchsten Liga des Bezirks, der Bezirksliga.

Die Grundlage legte die Mannschaft von Roland Kraft und Gerhard Bleier mit einem fulminanten Start in die Saison, bei dem neun Sieg in Folge gelangen. Zwei folgende Niederlagen brachte die Mannschaft nicht aus dem Takt, es folgten weitere neun Spiele ohne Niederlage, so dass die Meisterschaft schon frühzeitig fest stand. Mit 35:9 Punkte und einem Torverhältnis von 604:505 und damit der besten Abwehr der Liga war die Leistung ein passendes Abschiedsgeschenk für die beiden Trainer.

Insgesamt hat der Meister der Bezirksklasse 22 Spieler eingesetzt. Außerdem stellen die Handballer der HG Aalen/Wasseralfingen auch den Torschützenkönig. Der HG-Handballer Florian Kraft sicherte sich mit 136 Treffern die Torjägerkanone in der Bezirksklasse und hatte damit großen Anteil am Erfolg.

Die erfolgreiche Mannschaft (auf dem nebenstehenden Bild hinten von links): Trainer Gerhard Bleier (1 Spiel als Spieler), Hajo Bürgermeister(19 Spiele), Yannik Seeh(3 Spiele/1 Tor), Julian Brender(18/70), Daniel Albrecht(18/22), Björn Billepp(17/2), Jonas Kurz(5/19), Simon Vandrey(9/5), Joshua Roth(21), Paul Schneider(10/10), Dominik Rausch(19/25), Trainer Roland Kraft, Heike Scheffel(Zeitnehmer), Michael Scheffel(Zeitnehmer). Vorne von links: Jakob Erath(19/29), Manuel Körber(18/29), Matthias Deiss(2), Mario Bleier(22/73), Luka Stützel(19/23), Leon Bieg(11/13), Kapitän Jonas Kraft(22/119), Marcel Rummel(13/10), Florian Kraft(22/136). Es fehlen auf dem Bild Hannes Kurz(3/17) und Dennis Kieß (6/2).