Verdi stellt Weichen für die nächsten Jahre

Mit der Bezirkskonferenz am Donnerstag in der Stadthalle Aalen sind die Organisationswahlen im Bezirk Ostwürttemberg-Ulm der Gewerkschaft Verdi abgeschlossen worden. Die Delegierten haben in der Konferenz die Weichen für die nächsten Jahre gestellt und einen neuen Vorstand gewählt.

Oberbürgermeister Thilo Rentschler betonte in seinem Grußwort an die Delegierten, dass Verdi mit den Tarifabschlüssen die soziale Stabilität im öffentlichen Dienst sichere und in allen gesellschaftlichen Fragen ein wichtiger und unverzichtbarer Partner sei.

Die Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks, Maria Winkler, und die einstimmig von den Delegierten wieder gewählte Bezirksvorsitzende Doris Gubler-Rehbock freuen sich, den Bezirk Ostwürttemberg-Ulm weiter erfolgreich zu führen. Mit einem starken Mitgliederzuwachs von 1,2 Prozent zur Jahresmitte waren die Delegierten sehr zufrieden und entlasteten den bisherigen Vorstand einstimmig. Vielfältige Aufgaben liegen vor Verdi: „Die im kommenden Jahr beginnenden Tarifrunden müssen jetzt gut vorbereitet werden, im späten Frühjahr wollen wir unsere Verdi-Kandidaten bei den Personalratswahlen in den Städten und Gemeinden, den Landesbehörden und den kommunalen Krankenhäusern erfolgreich platzieren, und es gilt weiter, die großen und kleinen gewerkschaftlichen und gesellschaftlichen Themen zu bearbeiten“, so Winkler.

Zum 1. Januar 2020 wird der Bezirk Ostwürttemberg-Ulm mit dem Bezirk Oberschwaben fusionieren und dann den neuen Namen „Ulm-Oberschwaben“ führen. Im Fusionspapier wurde festgehalten, dass die bisherigen Verdi-Büros (Ravensburg, Ulm und Heidenheim) erhalten bleiben, um für die Verdi-Mitglieder weiterhin gut erreichbar zu sein. Durch die Fusion wird die Präsenz in den Betrieben und Einrichtungen deutlich verbessert, die Mitgliederanliegen können effektiver bearbeitet werden und es werden Ressourcen für die vielfältigen Aufgaben geschaffen.