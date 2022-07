Verdächtiger Mann belästigt Schüler

Donnerstag gegen 12.20 Uhr, eine Parkbank in der Nähe der Thomas-Zander-Halle in Richtung Turnstraße. Viele Schüler sind unterwegs. Eine vorbeilaufende Gruppe bemerkt einen 57-jährigen Mann. Der trägt seine kurze Hose „in einer Art und Weise, dass womöglich Teile seines Geschlechtsorgans sichtbar waren“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Nun hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und bittet um weitere Hinweise. Eventuell fiel der Mann im dortigen Bereich weiteren Personen auf. Oder es wurden weitere Personen von ihm in ähnlicher Art belästigt. Er führte ein Fahrrad mit Einkaufskorb mit sich. Er ist etwa 1,90 Meter groß, sehr schlank und hat stark sonnengebräunte Haut. Über seinen freien Oberkörper trug er eine olive-hellbraune Jacke. Zudem trug er eine gleichfarbige kurze Hose, eine Mütze sowie leuchtgrüne Joggingschuhe.