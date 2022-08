22-Jähriger holt für Einbruch den Schlüsseldienst

Eine Zeugin hat am Freitagmorgen gegen 1 Uhr die Polizei verständigt, nachdem sie beobachtet hatte, wie sich zwei unbekannte Männer an einer Wohnungstür in der Aalener Hegelstraße zu schaffen machten. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 22-Jähriger einen Schlüsseldienst mit der Öffnung der Wohnungstür beauftragt hatte.

Gegenüber dem Mitarbeiter des Schlüsseldienstes hatte er angegeben, dass es sich um seine Wohnung handeln würde. Im Lauf der polizeilichen Ermittlungen wurde jedoch schnell klar, dass der 22-Jährige seinen Wohnsitz im Rems-Murr-Kreis hat. Beamte des Polizeireviers Aalen haben Ermittlungen gegen den 22-Jährigen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchs aufgenommen.