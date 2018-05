Verdächtiger widersetzt sich Polizeikontrolle

Anwohner in Essingen haben am Sonntagabend gegen 23.50 Uhr zwei Unbekannte beobachtet, die sich im Wohngebiet verdächtig verhielten und offenbar Gebäude ausspähten. Als dann aus einem Seitenweg noch ein dritter Mann hinzukam, verständigten die Zeugen die Polizei. Als ein Streifenwagen kam, flüchteten die Männer in Richtung B 29. Einer davon, ein 32-Jähriger, konnte von den Polizisten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Er wehrte sich vehement und beleidigte die Ordnungshüter heftig. Im Verlauf der Widerstandshandlung wurde ein Beamter leicht verletzt. Der 32-Jährige muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. Die Ermittlungen dauern an.