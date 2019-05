Verbotenerweise in die Bundesstraße eingefahren: 92 000 Euro Schaden

Ein 18-Jähriger hat am Freitag Abend einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht, weil er verbotenerweise auf die B19 abgebogen ist.

Der junge Mann wollte mit seinem Auto aus einem Lkw-Parkplatz auf die Bundesstraße fahren. Dabei übersah er einen 40-Jährigen Autofahrer, der aus Richtung Aalen kam. Dieser konnte noch ausweichen, einen Unfall aber nicht mehr verhindern

Beim Ausweichen fuhr er in eine Parkbucht, schanzte über einen Bordstein und landete danach im Grünstreifen. Zum Glück blieb der Mann unverletzt. Aber sein Auto nur noch Schrottwert; der Sachschaden beläuft sich auf etwa 90.000 Euro. Am Wagen des Unfallverursacher entstand Schaden in Höhe von etwa 2 000 Euro.