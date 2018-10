Verbesserungsvorschläge für das Internationale Festival

Was ist gut, was schlecht gelaufen beim Internationalen Festival in Aalen? Wie kam das Kulturprogramm an? Was kann verbessert werden? Darum geht es bei einer öffentlichen Nachbesprechung am 24. Oktober um 19 Uhr im Paul-Ulmschneider-Saal im Torhaus.

Denn in den sozialen Medien gab es nach dem Festival Lob, Kritik und Verbesserungsvorschläge, die nun mit der Stadt, den Vereinen und Organisationen diskutiert werden können. Für deren Umsetzung bleibt dann genügend Zeit: Das internationale Festival findet am 13. und 14. Juli 2019 statt.