Verbandsliga: TSVE rückt näher

Dass es kein Spaziergang werden würde beim Verbandsliga-Schlusslicht FV Löchgau, das haben sie beim TSV Essingen gewusst. So ist es dann am Ende auch gewesen – dennoch hat sich die Mannschaft von Beniamino Molinari am Ende mit 5:1 (1:0) durchgesetzt.

Nach einem Kopfball war Essingens Schlussmann Bojan Spasojevic nach drei Minuten mit einem Reflex zur Stelle. Doch nur zwei Minuten später ging es schnell Richtung Löchgauer Gehäuse. Ein langer Ball des TSV-Schlussmannes landete bei Stani Bergheim, der den Ball zu Marc Gallego verlängerte. Dieser drang von rechts in den Strafraum ein, flankte in die Mitte, in der Fabian Weiß mit dem Kopf zur Stelle war und zur Führung einköpfte (5. Minute). Danach spielte sich das Geschehen größtenteils im Mittelfeld ab. Dann aber legte Bergheim auf für Weiß, dessen Versuch jedoch auf der Linie geklärt wurde (38.). Nach dieser ersten Halbzeit wussten die Essinger, dass die Gastgeber nicht spielen wie ein klassisches Schlusslicht.

Nach der Pause wurden zunächst die Gastgeber vorstellig. Tim Schwaras abgefälschter Schuss war kein Problem für Spasojevic (49.). Nach einem Pass von Niklas Weissenberger auf Bergheim behielt dieser die Übersicht und legte ab auf Eiselt, der zum 2:0 für den TSV einnetzte (53.). Jetzt schien es, als würde das Spiel seinen Verlauf nehmen, doch nach einer Flanke der Löchgauer wollte José Gurrionero den Ball klären, versenkte ihn aber im eigenen Gehäuse (57.). Der Gegentreffer warf die Essinger nicht aus der Bahn. Weiß bediente erneut Eiselt, der einen Doppelpack zum 3:1 schnürte (61.). Und nur zwei Minuten beseitigte der TSV auch die letzten Zweifel. Kilian Müller öffnete das Spiel und bediente Bergheim, der mit Eiselt Doppelpass spielte und am Ende den Ball aus rund 20 Metern ins Tor zum 4:1 schlenzte (63.). In den Schlussminuten wollte sich Nico Zahner in die Torjägerliste eintragen, scheiterte aber. Nur eine Minute später köpfte Jermaine Ibrahim zum 5:1 ein.