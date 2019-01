Verbandsliga: Molinari startet mit zunächst fünf neuen Spielern

Kalt ist es gewesen beim Trainingsauftakt des Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen. Am Mittwochabend bat Neu-Trainer Beniamino Molinari auf dem Essinger Kunstrasenplatz zum ersten Training der Vorbereitung auf die restliche Verbandsliga-Saison. Mit dabei waren neben dem neuen Trainer der Essinger auch fünf neue und zwei Probespieler.

Erstmals beim TSV aktiv waren die Winter-Neuzugänge Kilian Müller (VfB Auerbach), Stergios Dodontsakis, Cedric Schmid (SSV Reutlingen), Niklas Groiß (Normannia Gmünd) und Philipp Fuchs (SV Wört). Ebenfalls in neuer Funktion meldete sich Simon Köpf als neuer Co-Trainer von Neu-Trainer Molinari in Essingen zurück.

Zudem mischten noch zwei Probespieler auf dem Kunstrasen in Essingen mit. Während am Donnerstag eine weitere Trainingseinheit für die Essinger auf dem Programm stand, wartet an diesem Samstag (14 Uhr) das erste Testspiel. Gegner ist dann zu Hause das Landesliga-Schlusslicht Germania Bargau. An diesem Freitag entscheidet sich aber zunächst der kommende Gegner der Essinger im WFV Pokal.

Mit im Lostopf in Stuttgart (Auslosung ist um 14 Uhr) sind: SSV Ulm (Regionalliga), SSV Reutlingen (Oberliga), TSG Backnang (Oberliga), SGV Freiberg (Oberliga), Calcio Leinfelden Echterdingen (Verbandsliga), FC Albstadt (Verbandsliga) und die TSG Balingen II (Landesliga). Der Regelspieltag für das Viertelfinale ist der 10. April.