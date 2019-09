Verbandsliga: Herbaly beschenkt sich selbst

Er ist an diesem Samstag sicherlich der glücklichste Mann gewesen: Tamas Herbaly ist nicht nur 23 Jahre alt geworden, er hat auch gleich zwei Treffer zum 5:1 (1:0) des Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen gegen den FC Wangen beigesteuert.

Bereits nach vier Minuten brachte Herbaly den TSV in Front. Einen wuchtigen Schuss von Patrick Funk konnte FCW-Schlussmann Marcel Maier nur nach vorne abklatschen, Herbaly war zur Stelle und staubte in klassischer Stürmermanier ab (4. Minute). Den ersten Torschuss der Gäste gab Okan Housein ab, der Ball strich aber am Tor vorbei (18.). Ansonsten aber spielten nur die Gastgeber. Ein Freistoß von Felix Nierichlo flog abgefälscht knapp am Tor vorbei (22.). Dann hätte Jermain Ibrahim fast von einem missglückten Rückpass der Wangener profitiert. Clever spritzte er dazwischen, versuchte es mit einem schönen Lupfer, doch Maier kam noch an das Leder heran (26.). Nur zwei Minuten später landete ein langer Ball von Funk bei Herbaly. Dessen Hereingabe wurde geblockt, doch der Ball landete noch einmal bei ihm. Seinen Versuch parierte Maier stark und auch den zweiten Herbaly-Versuch hielt er (28.). In Hälfte zwei waren dann wieder nur vier Minuten gespielt, als Simon Knecht in der Mitte Fabian Weiß sah. Dessen Versuch parierte aber erneut Maier (49.). Dann bediente Nierichlo den zur Pause für Ibrahim gekommenen Niklas Groiß, der freistehend an Maier scheiterte (56.).

Torwart ist der beste Mann

Der Wangener Schlussmann war bis zu diesem Zeitpunkt bester Akteur auf dem Platz. Es musste zunächst ein Standard her. Nach einer Ecke von Nierichlo schraubte sich José Gurrionero in die Höhe und köpfte zum 2:0 ein (68.). Doch fast im Gegenzug machten es die Wangener den Gastgebern fast identisch nach. Nach einer Ecke kam der Ball zu Erik Biedenkamp, der prompt den Anschluss herstellte (70.). Doch es gab ja noch die Ecken für Essingen. Wieder war es Nierichlo, der in der Mitte den Kopf von Groiß fand – 3:1 (73.). Groiß bediente in der Folge Herbaly, der das Laufduell mit seinem Gegenspieler für sich entschied und zum 4:1 einnetzte (76.). Und auch der Schlusspunkt sollte aus einem Standard resultieren. Nach einem Freistoß von Kilian Müller legte Stergios Dodontsakis den Ball per Kopf quer zu Groiß, der den Ball zum 5:1 über die Linie drückte (85.).