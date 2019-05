Verbandsliga-Baseball: Siegesserie der Elks hält

Im vierten Spiel der Baseballverbandsliga ist den Ellwangen Elks der vierte Sieg in Folge gelungen. Der 6:2-Sieg gegen die Gammertingen Royals festigt zudem die Tabellenführung der Elks.

Auch im diesem Spiel war die Verteidigung der Schlüssel zum Erfolg. Coach Johannes Schäffler vertraute wieder Jonathan Conzelmann als Starting-Pitcher. In den ersten drei Innings hatten die Royals keine Möglichkeit zum Punkten. Der Angriff der Elks konnte von Anfang an gleich Druck auf die Verteidigung von Gammertingen ausüben. Mit vier Hits im ersten Durchgang punkteten Rene Armbruster und Jonathan Conzelmann für die Elks. Emil Behr erhöhte im 2. Inning und Bernd Schmidt im 3. Inning die Führung. Die Offensive der Elks lief ausgezeichnet. Höhepunkt war im vierten Durchgang ein Double von Rene Armbruster und ein 2 RBI „in the Park“ Homerun von Jonathan Conzelmann.

Gammertingen konnte nur im 4. und 5. Inning zum 2:6 punkten. Im 6. Inning übernahm Johannes Jakob den Pitcher Mount und der Regen sorgte für die größten Schwierigkeiten für die Elks. Gammertingen füllte alle Bases doch Johannes Jakob konnte die kritische Situation mit zwei Strikeouts hintereinander überwinden. Der Regen hörte nicht auf, weshalb die Begegnung wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgebrochen werden musste. Das Spiel wurde trotzdem gewertet, da mehr als fünf Innings gespielt wurden. Mit diesem vierten Sieg in Folge haben die Elks immer noch eine reine Weste. An diesem Donnerstag (19.15 Uhr) sind die Elks zu Gast im Pokal-Viertelfinale bei den Sindelfingen Squirrels. Danach können die Elks am Samstag zu Hause gegen den Tabellenzweiten aus Herrenberg weiter ihre Führung ausbauen.