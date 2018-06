Verband und Verein im Dialog

Bereits zum dritten Mal hat im Fußballbezirk Kocher/Rems ein Vereinsdialog zwischen dem Württembergischen Fußballverband (WFV) und einem Verein stattgefunden.

2013 war dies der FC Ellwangen, ein Jahr später wurde der FC Germania Bargau ausgewählt. Dieses Jahr reiste WFV-Präsident Herbert Rösch mit seiner Mannschaft und den Bezirksverantwortlichen zum FV Sontheim. Die Verbandsvertreter hörten zu, hinterfragten und machten Angebote. Zentrale Punkte waren die Situation bei der Suche nach Ehrenamtlichen, die finanzielle Situation des Vereins und der Spielbetrieb. Thomas Merkle, Vorsitzender des FVS, legte dar, wie im Verein Aufgaben besetzt werden. Es wurde klar, dass die Suche nach neuen Ehrenamtlichen nicht einfacher wird.

Verbandsseitige Ideen dazu waren unter anderem die Erstellung von klaren Aufgabenbeschreibungen, die den Ehrenamtlichen Sicherheit bei der Abschätzung des Aufwandes geben, aber auch motivierende Fortbildung direkt vor Ort.

Begeistert zeigte sich Rösch von der Sportanlage des FV Sontheim. Infrastruktur gibt es nicht zum Nulltarif, deshalb, so Rösch, gilt es mit der Gemeinde zu verhandeln, ob nicht noch mehr der Pflege aus öffentlicher Hand bestritten werden könne, um den Verein zu entlasten. Schnell einig war man sich darin, dass der Schritt im Bambini-Fußball, nicht mehr um Punkte und Platzierungen zu spielen, die richtige war. Für Eltern und Trainer eine schwierige Umstellung, für die Spieler, für die nur noch der Spaß zählt, jedoch eine deutliche Verbesserung. Ein großer Wunsch des Vereins, und dies wurde bislang bei jedem Vereinsdialog in Kocher/Rems vorgebracht, ist es, die Runde im Sommer zu verlängern. Sowohl in der Jugend als auch bei den Aktiven sollte in den schönsten Monaten des Jahres länger gespielt werden. Schon zwei oder drei Wochen würden hier deutlich helfen und die Situation im Winter entspannen und verbessern.

Auch hierzu hatte Michael Hurler konkrete Ideen, wie dies angegangen werden könnte.