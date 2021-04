„Wir sind das Volk, das Gelände gehört uns“ - Verbaler Streit mit Corona-Demonstranten

Rund 25 „Selbstdenker“, wie sie sich zum Teil selber bezeichneten, sind am Mittwochvormittag vor dem Aalener Landratsamt kurzzeitig mit dem Verwaltungsdezernenten des Ostalbkreises verbal aneinander geraten. Die Versammlung endete aber dennoch friedlich.

Die Anhänger der „Querdenker“-Bewegung hatten sich vor dem Aalener Landratsamt versammelt, um ihren Protest unter anderem gegen die Einschränkungen und Auflagen bei der Corona-Bekämpfung kundzutun. Am Mittwoch hat der Bundestag eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes verabschiedet, mit der eine bundeseinheitliche „Notbremse“ verankert wird.

Zu einer verbalen Auseinandersetzung kam es vor dem Kreishaus, als der Verwaltungsdezernent des Landratsamts, Klaus Wolf, die Demonstrierenden aufforderte, Masken zu tragen, die Corona-Abstandsregeln einzuhalten und das kreiseigene Gelände mit dieser aus seiner Sicht nicht genehmigten Versammlung zu verlassen.

Wir sind das Volk, das Gelände gehört uns und sie haben hier gar nichts zu sagen. Demonstranten

Die Antworten der Teilnehmer waren unmissverständlich: „Wir sind das Volk, das Gelände gehört uns und sie haben hier gar nichts zu sagen“ – so und so ähnlich lauteten die Reaktionen. Weshalb Wolf seine Androhung am Ende wahr machte und die Polizei holte.

Die kam mit einem Streifenwagen, die beiden Beamten darin beließen es aber dabei, sich am Rande der Stuttgarter Straße zu positionieren und die Versammlung zu beobachten, ohne einzugreifen. Analog zu den Montagsspaziergängen habe man die Zusammenkunft im Vorfeld als „Gebet“ deklariert, das nicht angemeldet werden müsse, so eine Teilnehmerin gegenüber Schwäbische.de.

Am Ende löste sich die Versammlung auf, nur wenige Teilnehmer zogen dann noch Richtung Marktplatz und Wochenmarkt. Nachdem sie zuvor auch das Gespräch mit den beiden Polizeibeamten gesucht hatten.