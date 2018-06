Veranstaltungen im Kunstverein Aalen

Beim Kunstverein Aalen ist die Ausstellung „Hommage à DADA“ zu sehen, die mit Marcel Duchamp, George Grosz, Max Ernst, Man Ray oder Tristan Tzara die großen Namen der Kunst des 20. Jahrhunderts zeigt. Auch Animationen des aus Ellwangen stammenden Nachwuchskünstlers Stefan Heller sind zu sehen. Am Samstag, 23. Juli, führt der Künstler um 16 Uhr in sein Werk ein und erklärt die Entstehung seiner computergenerierten Animationen. Dieses „Making Of“ gewährt auch Einblicke in die unterschiedlichen Programme, die Heller für seine Filme verwendet. Am Sonntag, 24. Juli, um 15 Uhr zeigt der Kunstverein den Film „The Exit through the Gift Shop“ des britischen Street Art-Künstlers Banksy. Der Eintrittspreis beträgt acht Euro und berechtigt auch zum Besuch der Ausstellung.

Weitere Informationen stehen im Internet unter www.kunstverein-aalen.de zur Verfügung.