Vegan-Brunch mit Vortrag über In-vitro-Fleisch

Veganer Brunch mit Fleisch? Am Sonntag, 4. September, stellt die Bioethikerin Dr. Arianna Ferrari beim Vegan-Brunch im „Schubart’s“, der Mensa des Schubart-Gymnasiums, das sogenannte In-vitro-Fleisch vor, welches aus tierischen Zellkulturen gezüchtet wird. Der Brunch beginnt um 11 Uhr, der Vortrag findet im Anschluss daran ab 13 Uhr statt, wie ein Sprecher der ostwürttembergischen Ortsgruppe von Animal Rights Watch e.V. (ARIWA) mitteilt.

Wer ein veganes Gericht zum Buffet beisteuert, kann kostenfrei am Vegan-Brunch teilnehmen, für alle anderen kostet die Teilnahme 15 Euro. Der anschließende Vortrag ist für alle kostenfrei. Am Buffet gilt die Maskenpflicht und ein tagesaktueller Schnelltest ist ebenfalls nötig. Dieser kann auch vor Ort gemacht werden. Angemeldet werden kann sich entweder per E-Mail an ostwuerttemberg@ariwa.org oder telefonisch unter 07361/9754620. Weitere Informationen sind unter https://www.ariwa.org/events/vegan-brunch-aalen-2022-09 zu finden.