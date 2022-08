Vedat Yel mutiert zum Matchwinner für den SVW

Waldhausen bleibt in der Landesliga weiter ohne Punktverlust. Die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer hat am vergangenen Samstag etwas glücklich gegen den JC Donzdorf 3:2 gewonnen.

Gegen den Liga-Neuling entwickelt sich von Beginn an ein Spiel mit viel Tempo. Mit der ersten Chance der Partie ging der SVW prompt in Führung. Nach einer Flanke von Philipp Schiele köpfte Kevin Mayer zum 1:0 ein (18.). Im Anschluss hätte der SVW auf 2:0 erhöhen können, jedoch zielte Fabian Weiß etwas zu hoch. In der 32. Minute fiel dann der zu diesem Zeitpunkt etwas unglückliche Ausgleich. Nach einer zu kurzen Abwehr im Sechzehner wurde Tarik Serour gelegt. Den fälligen Strafstoß versenkte Nikita Levenko zum 1:1. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste aus Donzdorf immer besser ins Spiel und der SVW bekam keinen Zugriff mehr auf das Spielgeschehen. In dieser Phase hätte Donzdorf in Führung gehen können, jedoch rettete der Pfosten für den SVW. Nach wiederholtem Foulspiel sah der Torschütze Nikita Levenko in der 83. Minute die Ampelkarte. Unglücklicherweise erzielte Donzdorf in Unterzahl, die zu diesem Zeitpunkt verdiente 2:1-Führung (83.). Der Torschütze Tarik Serour hatte bereits gelb gesehen und wurde bei seinem Torjubel erneut verwarnt, sodass er ebenfalls mit Gelb-Rot den Platz verlassen musste. Mit zwei Spielern in Überzahl versuchte sich der SVW gegen die erste Niederlage zu stemmen. In der 86. Minute flankte Fabian Dolderer in den Strafraum, wo Kevin Mayer zum vielumjubelten 2:2 einköpfte. Nur drei Minuten später wurde die Partie erneut gedreht. Luca Uhl flankte in den Strafraum auf Timo Kamm, dessen Kopfball zuerst noch vom gegnerischen Torhüter abgewehrt wurde, jedoch stand Vedat Yel goldrichtig und schoss mit einer schönen Direktabnahme zur erneuten Führung für den SVW ein. In den letzten Minuten verwaltete Waldhausen clever.