Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

In Jagstzell ist mal wieder ein Lkw in der Bahnunterführung hängen geblieben. Der Unfall ereignete sich am späten Donnerstagabend.

Um eine vorübergehende Sperrung auf der Autobahn zu umgehen, wollte ein 59-Jähriger mit seinem Lkw über Jagstzell ausweichen. Trotz der Warnschilder fuhr er mit seinem Sattelzug in die Unterführung ein, wo das Fahrzeug dann kurz vor Mitternacht stecken blieb. Bei dem Unfall wurde ein Teil des Anhängers aufgerissen, wobei ein Gesamtschaden am Lkw von 60 000 Euro entstand.