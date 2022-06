VdK: Mitgliederzahl steigt auf 6380

Zur Kreisverbandskonferenz 2022 des VdK-Kreisverbands Aalen im Restaurant Adler in Treppach hat Vorsitzender Ronald Weinschenk 45 Delegierte aus 20 Ortsverbänden begrüßt. Nicht ohne Stolz konnte er darauf verweisen, dass die Mitgliederzahl beim Kreisverband Aalen überdurchschnittlich auf 6380 angestiegen sei.

Und das, obwohl Corona auch beim Kreisverband und in den 20 Ortsverbänden seine Spuren hinterlassen habe und auch weiterhin temporär bestimmend sein werde. Für den Kreisverband sei von Vorteil, dass im Sozialverband VdK an 20 Orten im Altkreis Aalen VdK-Ansprechpartner präsent seien.

Die ehrenamtlichen VdK-Lotsen Franz Dorn, Jürgen Holzner, Eugen Frosch und Thomas Ganzenmüller haben 2021 insgesamt 509 Beratungen durchgeführt und dabei über 426 Anträge der verschiedensten Art gestellt. Schwerpunkt ihrer Arbeit sind Anträge an das Landratsamt zur Anerkennung der Schwerbehinderteneigenschaft, Krankenkassen und Rentenversicherung.

Die beiden ehrenamtlichen Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung, Reiner Schultheiß und Ronald Weinschenk, haben 2021 insgesamt 364 Rentenberatungen durchgeführt und 130 Rentenanträge gestellt wobei der Schwerpunkt bei den Anträgen auf Erwerbsminderungsrente liegt.

Die Mitgliederzahl ist mit 6380 Mitgliedern im letzten Jahr wiederholt stark gestiegen. „Wir beobachten, dass immer mehr VdK-Mitglieder und vor allem Nichtmitglieder unsere hauptamtliche und vor allem ehrenamtliche Beratung in Anspruch nehmen. Der Sozialverband VdK ist in der Zwischenzeit zum Wegweiser für viele hilflose Menschen geworden“, sagte Weinschenk.

Kassierer Holger Diehl erläuterte, dass der VdK-Kreisverband Aalen finanziell auf soliden Beinen stehe. Die Kassenprüfer Bruno Tamm und Eberhard Spresser hatten keine Beanstandungen.

In seinem Gastreferat sagte der stellvertretende VdK-Landesverbandsvorsitzende Joachim Steck, in Baden-Württemberg würden 80 Prozent aller pflegebedürftigen Personen zu Hause von ihren Angehörigen gepflegt, das seien 377 640 Menschen. Doch obwohl die pflegenden Angehörigen einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leisteten, fokussiere sich die Politik hauptsächlich auf die stationäre Pflege. Die Folge seien massive Missstände in der häuslichen Pflege.

Zum Abschluss wies Weinschenk darauf hin, dass der VdK-Kreisverband Aalen im kommenden Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiern werde.