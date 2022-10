VdK-Kreisverbandsvorstand Aalen um Harald Röcker und Josef Mischko erweitert

Mit Harald Röcker und Josef Mischko sind zwei erfahrene Experten in den Kreisverbandsvorstand des Sozialverbands VdK berufen worden. Das berichtet der Vorsitzende des Kreisverband, Ronald Weinschenk.

Beide waren beruflich im sozialen Bereich tätig und sind in der Zukunft für den Sozialverband VdK im Kreisverbandsvorstand ehrenamtlich tätig. Harald Röcker war bei der AOK Baden-Württemberg als Geschäftsführer tätig und Josef Mischko bei der IG Metall im Ostalbkreis als Zweiter Bevollmächtigter.

Der Kreisvorsitzende Ronald Weinschenk gratulierte beiden zur Entscheidung sich nicht nur ehrenamtlich im Kreisverband Aalen zu engagieren, beide setzten sich auch für den neuen Vorstand im VdK Ortsverband Aalen nachhaltig ein. Sie werden sich am 8. Oktober bei einer außerordentlichen Hauptversammlung in den Räumlichkeiten der Gartenfreunde Unterkochen in der Triumphstadt in Aalen als Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender zur Wahl stellen. „Damit ist die Zukunft des Ortsverbands Aalen gesichert und zudem sehr gut aufgestellt“, freut sich Weinschenk.