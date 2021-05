VdK-Kreisverband Aalen hat immer mehr Mitglieder

Der Sozialverband VdK im Altkreis Aalen hat seinen Geschäftsbericht für das Ehrenamt fertiggestellt. Die gute Nachricht: Trotz Corona-Pandemie sind die Mitgliederzahlen im Kreisverband des „Altkreises“ Aalen (ohne Schwäbisch Gmünd) weiter gestiegen.

Die ehrenamtlichen Beratungen sind laut Geschäftsbericht ohne Präsenzberatung auf hohem Niveau weitergeführt worden. Dazu gehören die Rentenberatung, die VdK-Lotsen-Beratung, die Wohnberatung und Beratungen zur Barrierefreiheit.

Die Ehrenamtlichen sind wöchentlich an drei Tagen in der Geschäftsstelle in Aalen telefonisch erreichbar und wickeln die entsprechenden Antragstellungen per Mail, Post, Fax, Video, Briefkasten und Online ab. Die Arbeit sei aufwendiger, so die Aussage, aber dafür sehr sicher vor Ansteckungen.

Während die Corona-Pandemie Deutschland weiterhin im Griff hat, versucht der Sozialverband VdK Baden-Württemberg sein Dienstleistungsangebot für Mitglieder und Ratsuchende weiterhin professionell zu gewährleisten. Um weder VdK-Mitglieder, davon viele aus Risikogruppen, noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gefährden, erfolgen Beratungen und Besprechungen weiterhin telefonisch.

Was die hauptamtliche Sozialrechtsberatung in der VdK-Geschäftsstelle Aalen angeht, habe sich gezeigt, dass sich die meisten Anliegen auch in der telefonischen Beratung schnell und unbürokratisch klären lassen. Der VdK-Kreisverband bedauert diese Einschränkungen, sei aber gehalten dieses im gesundheitlichen Interesse der Mitglieder und Mitarbeiter so zu organisieren. Persönliche Sozialrechtsberatungen finden nur in dringenden Ausnahmefällen ausschließlich nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung statt.

Spontane Vor-Ort-Besuche sind in der VdK-Beratungsstelle in Aalen nicht möglich. Die Außensprechstunden in Ellwangen und Bopfingen finden vorerst noch nicht statt.

Nach wie vor gilt: Sozialrechtsschutzbegehrende Personen können alle notwendigen Unterlagen per E-Mail, Fax oder Postweg – möglichst in Kopie – an die VdK-Beratungsstelle in Aalen senden ihre Unterlagen (Original oder in Kopie) in den Briefkasten der VdK-Beratungsstelle legen. Es ist laut VdK ratsam, den Namen und die Telefonnummer zu vermerken, damit ein Mitarbeiter die Person im Anschluss kontaktieren könne.

Ratsuchende können laut VdK auch selbst tätig werden, einen Antrag stellen und Widerspruch einlegen. Hierzu gibt es eine Checkliste und Musterformulare unter www.vdk.de/bawue, damit die Fristen eingehalten werden können. Alle Dateien stehen auch zum Download bereit.

Die ehrenamtlichen Rentenberatungen und die VdK-Lotsentätigkeit erfolgen weiterhin per Telefon, E-Mail, Post oder Fax. Persönliche Beratungen finden nicht statt.

Bei den aktuellen Infektionszahlen der Coronapandemie ist es nicht möglich im Kreisverband und in den Ortsverbänden Veranstaltungen durchzuführen.