Vater und Sohn leisten Widerstand gegen Polizeibeamte

Ein junger Mann, der unter Drogen mit dem Fahrrad unterwegs war, hat sich gegen seine Festnahme zur Wehr gesetzt. Sein Vater, den er zu Hilfe gerufen hatte, ging schreiend auf die Polizisten los.

Den Polizisten fiel am Montagmorgen gegen 00.45 Uhr in der Stuttgarter Straße ein Radfahrer auf, der ohne Beleuchtung in Richtung Landratsamt unterwegs war. Er wurde deshalb angehalten kontrolliert. Der junge Mann gab an, keinerlei Ausweisdokumente bei sich zu haben, weshalb ein Polizist den von ihm mitgeführten Rucksack durchsuchte. Dabei wurden Betäubungsmittel und Bargeld gefunden.

Gegen eine vorläufige Festnahme sperrte sich der Mann vehement. Seine Bitte einen Anwalt anrufen zu dürfen, wurde entsprochen. Allerdings rief er seinen Vater an. Dieser traf kurze Zeit später vor Ort ein und ging sofort schreiend und in bedrohlicher Haltung auf einen Polizisten zu, der ihn heftig abwehren musste. Auch das Eintreffen einer zweiten Streifenbesatzung hielt den 52-Jährigen nicht von einem weiteren Angriff auf den Beamten ab. Er wurde daraufhin zu Boden gebracht, wo ihm Handschließen angelegt werden mussten. Bei seinen Widerstandshandlungen wurden zwei Beamte leicht verletzt; auch der 52-Jährige zog sich leichte Verletzungen im Gesicht zu. Er wurde zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Auf richterliche Anordnung wurde noch am frühen Morgen die Wohnung des 22-Jährigen durchsucht.