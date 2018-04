Vasiliadis nach Paderborn

Dass er geht, war klar. Seit Dienstag steht auch fest, wohin: Sebastian Vasiliadis (20) verlässt den Fußball-Drittligisten VfR Aalen in Richtung Ostwestfalen. Der talentierte Mittelfeldmann unterschrieb beim Zweitliga-Aufsteiger SC Paderborn einen Vertrag bis 2020.

Dass es für ihn in die 2. Bundesliga gehen dürfte, deutete sich schon nach der Bekanntgabe seiner Nicht-Verlängerung beim VfR am 8. März an. Nun machte der SCP das Rennen um das Talent, dass sich in der 3. Liga in 57 Einsätzen (acht Tore) für die Aalener bewies, nachdem er 2013 zunächst zur U17 des VfR kam. „Wir freuen uns, dass sich Sebastian für uns entschieden hat und in Paderborn den nächsten Schritt in seiner Karriere machen möchte. Trotz seiner jungen Jahre hat er bereits beachtliche Erfahrungen im Profifußball gemacht. Sebastian verfügt über sehr gute Fähigkeiten in 1:1-Situationen und enormes Entwicklungspotenzial, das wir gemeinsam fördern wollen“, so Paderborns Geschäftsführer Sport Markus Krösche. Maximal drei Spiele stehen für ihn noch in Aalen an. Zuletzt, beim 2:1-Sieg gegen den VfL Osnabrück, fiel der Offensivmann mit muskulären Problemen aus. Die Rückrunde lief für ihn nicht gut, das Pfeiffersche Drüsenfieber setzte ihn zudem wochenlang außer Gefecht.