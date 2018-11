Vasiliadis: Das Anti-Kopfball-Ungeheuer ganz groß

Zwei Tore in einem Spiel? Das war einmal, für den VfR Aalen. Sebastian Vasiliadis musste nicht lange überlegen wann. Beim 3:1-Sieg im Heimspiel gegen Carl-Zeiss Jena vor etwas mehr als einem Jahr war das, in der vorigen Saison. In der 3. Fußball-Liga. Zwei Tore gelangen ihm nun auch für den SC Paderborn, wieder auf der Ostalb. In der zweiten Liga. Im Duell mit dem 1. FC Heidenheim, was auch den ein oder anderen Fan der Aalener gefreut haben dürfte. Allerdings hätten sie sich auch gefreut, wenn er noch für die Aalener spielen würde, er aber dort nicht zu halten gewesen ist.

Das wohl größte Talent des VfR der vergangenen Jahre spielt jetzt für die Paderborner groß auf – und unterstrich seine gute Form bei dem Aufsteiger. Mit seinem Doppelpack vor vielen Freunden in der Voith-Arena in der Schlussphase des Spiels schraubte er das Ergebnis in die Höhe und sorgte damit für eine selten hohe Niederlage der Heidenheimer.

„Fünf Tore gegen Heidenheim schießt auch nicht jeder“, sagte Vasiliadis treffend und lobte damit das Kollektiv – er wollte sich nicht herausheben. „Das war ganz okay“, merkte der 21-jährige Mittelfeldmann bescheiden zu seiner Leistung an. Neben seinen Toren überzeugte er mit seiner Präsenz in der Zentrale, als Anspielstation und Passgeber. Die Krönung als Empfänger: Das 5:1 zum Endstand in der Nachspielzeit erzielte er per Kopfball (mit seinen 1,77 Metern zählt er nicht gerade zu den Kopfball-Ungeheuern dieser Fußball-Welt), eine Premiere im Profibereich.

Von Backnang auf die Ostalb

Dort fasste er in Aalen bei seinem fünfjährigen Aufenthalt, beginnend im Nachwuchs, bei den Profis Fuß und machte, nachdem er einst als Jugendlicher von der TSG Backnang auf die Ostalb kam, nachhaltig auf sich aufmerksam. Und wechselte dann in die 2. Liga.

Seinen Platz in Paderborn sieht er noch nicht sicher, bei dem Aufsteiger sei „jeder Platz hart umkämpft“. Seine bisherige Bilanz seit seinem Wechsel im Sommer von Aalen: Neun Spiele, drei Tore und vier Vorlagen. Ganz ordentlich. So wie die Leistung der Paderborner, die besonders offensivstark sind, die aktuell zweitstärkste hinter dem 1. FC Köln, wie sich auch in Heidenheim zeigte.

„Wir spielen eine ordentliche Saison“, befindet Vasiliadis. Doch ausruhen gilt nicht. Und dazu war ja die Länderspielpause da, in der er, kurz vor seiner triumphalen Rückkehr auf der Ostalb, schon zu Besuch im Schwabenland weilte.

Mit den Ostwestfalen stehen weitere fordernde Aufgaben an, wie das Derby gegen Arminia Bielefeld am Freitag. Was dabei passieren soll, ist klar: „Wir müssen Gas geben und drei Punkte holen.“

Mit einem Sebastian Vasiliadis in dieser Form steigen die Chancen der Paderborner.