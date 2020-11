Vandalismus in Lorcher Stadtkirche

Im Vorraum der Stadtkirche in der Kirchstraße sind am Sonntagnachmittag gegen 14.20 Uhr zwei Glasplatten mutwillig beschädigt und Desinfektionsspender beschmiert worden. Außerdem wurde eine Bibel auf der Empore zerknittert. Vermutlich wurden die Sachbeschädigungen durch mehrere Kinder/Jugendliche verursacht, die sich zu diesem Zeitraum in der Kirche aufgehalten hatten und dann von dort flüchteten.