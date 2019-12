Vaas kommt aus Bettringen

Der Fußball-Verbandsligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach hat sich die Dienste von Oliver Vaas gesichert. Der Torhüter wechselt vom Bezirksligist SG Bettringen in die Aalener Weststadt.

Neben Manuel Landgraf und Philipp Röhrle wird zukünftig Oliver Vaas um den Platz zwischen den Pfosten des Verbandsligisten kämpfen. Vaas spielte zuletzt bei der SG Bettringen. Verlor aber aufgrund eines Auslandssemesters und zwei Verletzungen seinen Platz im Gehäuse des Bezirksligisten. Zuvor trug er bereits u. a. das Trikot des TV Neuler, FC Heidenheim, VfR Aalen und des FV Unterkochen. Bei der TSG könnte Vaas wieder in der Verbandsliga das Tor hüten. Dies konnte er bereits in der U 23 des VfR Aalen. „Wir sind froh, dass wir mit Oliver Vaas einen erfahrenen Schlussmann für uns gewinnen konnten“, sagt TSG-Abteilungsleiter Alexander Paluch. Die TSG startet am Montag, 13. Januar 2020 in die Vorbereitung.