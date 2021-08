Essingen (an) - Bei den Süddeutschen Meisterschaften mit den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland hat Carina Knecht vom LAC Essingen die Region Ostalb vertreten. Mit durchschlagendem Erfolg.

Diese Saison war bei Knecht wie eine Tal- und Bergfahrt. Nach gutem Start in die Saison mit dem frühen Erreichen der Qualifikationsnorm für die Süddeutschen Meisterschaften hatte die Essingerin Anfang Juli mit kleineren Blessuren zu kämpfen, die sie etwas aus dem Rhythmus brachten.

In ihrem Vorlauf kam dann noch etwas Pech dazu. Zwei Meter Gegenwind über die 100-Meter Hürden waren für alle Starterinnen eine Hypothek. Vor allem, da in den anderen Läufen die Bedingungen um deutlich besser waren. Am Ende stand mit 16,08 Sekunden eine neue Saisonbestzeit und der 19. Platz für die Essinger Hürdenläuferin auf der Anzeigetafel.