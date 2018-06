Utzmemmingen überragt am Luftgewehr

Utzmemmingen übernimmt nach einem souveränen Wettkampf in Weiler-Dalkingen die Tabellenführung in der Luftgewehr-Kreisoberliga. Der bisherige Tabellenführer Fachsenfeld muss beim 2:3 gegen Aalen Federn lassen. Aalen feiert somit den ersten Sieg in dieser Runde. Laubach und Regelsweiler setzen sich zu Hause mit 3:2 gegen Rosenberg beziehungsweise Ellwangen durch. Mit 371 Ringen war Julian Neumann der „Matchwinner“ für die Schützengesellschaft Aalen.

SV Laubach II - SV Rosenberg I 3:2. Steffen Hirschle (376:360 gegen Markus Heim) und Anton Hirschle (366:353 gegen Stefan Rupprecht) erzielen zwei Punkte für Rosenberg, doch der Mannschaftserfolg geht an Laubach. Christoph Harsch (358:353 gegen Philipp Köder), Gerhard Sperle (367:352 gegen Tobias Schopf) und Tobias Harsch (359:352 gegen Thomas Frank) punkten für Laubach.

SV Regelsweiler II - SGi Ellwangen I 3:2. Ein Stechschuss musste die Begegnung zwischen Thomas Uhl und Anton Reinhardt entscheiden, beide erreichen 364 Ringe. Mit 9:8 setzt sich Anton Reinhardt am Ende durch. Michael Ortkamp (372:359 gegen Michael Benninger) gewinnt den zweiten Punkt für Ellwangen, zu mehr reicht es nicht. Regelsweiler gewinnt drei Punkte zum Sieg durch Monika Stenzenberger (372:356 gegen Lea-Marie Wagner), Katrin Uhl (371:345 gegen Mary-Ann Hecke) und Heiko Wallkum (355:345 gegen Rolf Majer).

SV Fachsenfeld I - SGes Aalen I 2:3. Mit seiner Topleistung von 371 Ringen holt Julian Neumann den entscheidenden Punkt gegen Andreas Held (368 Ringe) für Aalen. Thomas Schicketanz (380:346 gegen Kathrin Stangl) und Maria Bucher (371:364 gegen Jochen Berie) punkten für Aalen. Jan Dangelmaier ( 367:329 gegen Eleonore Schulze) und Gerd Bruckmaier (343:335 gegen Rainer Schmidt) für Fachsenfeld.

SKam Weiler-Dalkingen II - SV Utzmemmingen I 0:5. Gegen gut aufgelegte Utzmemminger Schützen ist Weiler-Dalkingen chancenlos. Roland Eichberger (382:343 gegen Martin Fürst), Thomas Eichberger (385:356 gegen Selina Preker), Moritz Deger (374:352 gegen Josef Baumann), Markus Emer (369:365 gegen Sophia Schneider) und Michael Zäuner (357:329 gegen Daniel Egetenmeyer).

Die Tabelle:

1. SV Utzmemmingen I 15:5, 6:2

2. SV Regelsweiler II 12:8, 6:2

3. SV Fachsenfeld I 11:9 6:2

4. SV Laubach II 11:9, 4:4

5. SV Rosenberg I 10:10, 4:4

6. SKam Weiler-Dalk. II 7:13, 2:6

7. SGi Ellwangen I 7:13, 2:6

8. SGes Aalen I 7:13, 2:6