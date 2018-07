Ute Hommel bleibt den Märchen treu

19 Jahre lang hat sich Ute Hommel als Vorsitzende ehrenamtlich im Tagesmütterverein P.A.T.E. engagiert. Der Vereinsgründung war drei Jahre zuvor ein von Ute Hommel initiierter Gesprächskreis für Tagesmütter vorausgegangen. Bei der Gründungsversammlung am 4.Februar 1992 traten 18 Gründungsmitglieder beim neuen Verein bei, darunter Familie Schlosser, Frau Böltz, Frau Apprich, Ulrich Leinmüller, Ute Hommel, Sylke Gamisch, Conny Hamm, Claudia Hoinka, Monika Reichl, Christine Linderberger, Doro Willaczek und Teresa Krebs.

Sylke Gamisch war die erste Kursleiterin zur Qualifizierung der Tagesmütter. Getagt wurde in privaten Wohnzimmern. „Als der Verein 1993 dem Landesverband beitrat, galten wir dort als die armen Verwandten. Das klang immer wie: Unsere armen Brüder und Schwestern im Osten“, erinnert sich Ute Hommel. 1995 gelang es ihr, P.A.T.E. in Schwäbisch Gmünd und 1996 in Ellwangen zu verankern. Ihren Verein musste sie in den zurückliegenden Jahren durch zwölf Wohnungs- und Büroumzüge lotsen, daneben rund 1600 Vermittlungen und Weiterbewilligungen von Kindern bis 14 Jahren sowie die Ausbildung von nahezu 600 Frauen und Männer zu Tageseltern managen. Daneben engagierte sich die Lehrerin (Hofackerschule Aalen) seit 1994 als SPD-Stadträtin. Nach ihrer Pensionierung vor einem Jahr und dem jetzigen Rückzug aus der P.A.T.E.-Vorstandschaft, will sie 2012 auch aus dem Gemeinderat ausscheiden. Beibehalten wird sie aber ihre große Leidenschaft: das Märchenerzählen. (kul)