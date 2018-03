Uta Singer ist der Superspitzarsch 2018

Das Spitzarschen ist ein alter Aalener Brauch – dank des Engagements der Fechtabteilung des MTV Aalen und von Josef Francz wird diese Tradition seit 1970 wieder fortgeführt. 50 Teilnehmer haben sich jetzt am Palmsonntag in der MTV-Gaststätte getroffen, um bei diesem fröhlichen Wettbewerb mit hartgekochten Eiern den Spitzarsch 2018 auszuspielen. Den Titel gewonnen hat Friedemann Kirn, der rekordverdächtige 16 Eier zerschlagen hat. Im Wettbewerb um den Superspitzarsch siegte Uta Singer.

„Man braucht gute Eier, ansonsten gibt es kein besonderes Erfolgsrezept“, erklärte Organisator Josef Francz. Die Eier dürfen gefärbt aber nicht gelackt oder sonst irgendwie präpariert sein. Streng wird darüber gewacht, dass auch alles mit rechten Dingen zugeht. Das Spitzarschen ist bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt und so haben auch viele Kinder daran teilgenommen.

Auf Kommando hieß es „Spitz auf Spitz“ dann „Arsch auf Arsch“ und wenn nötig „Spitz auf Arsch“. Gewonnen hat derjenige, der mit seinen drei gekennzeichneten „Kampfeiern“ die meisten anderen Eier zerschlagen hat. Enorm in Form präsentierte sich Friedemann Kirn, der souverän siegte. Den zweiten Platz belegte Lorena Francz vor Marion Francz.

Beim Wettbewerb um den Superspitzarsch wird in einer K.O.-Runde und in einer Hoffnungsrunde gespielt. Jeder Teilnehmer hat hier nur ein „Kampfei“. Das Finale gewann Uta Singer gegen Lorena Francz. Zum guten Schluss wurden die hartgekochten Eier in Form eines Eiersalats verzehrt.