Urlaub mit (Nasen-) Abstrichen

Corona zehrt mit all den nach wie vor bestehenden Beschränkungen schon genug an den Nerven der Bürger. Und jetzt kommt auch noch das schlechte Wetter in den Pfingstferien hinzu. Viele sehnen sich deshalb nach einer Auszeit. Für Kurzentschlossene, die nächste Woche noch in den Urlaub fliegen oder fahren wollen, wird es jedoch relativ teuer, sagt Ulrich Rau vom OVA-Reisebüro. Deshalb rät er, seinen Sommerurlaub rechtzeitig zu buchen. Obwohl in den vergangenen ein bis zwei Wochen die Nachfrage nach Reisen wieder gestiegen sei, sei man noch lange nicht auf dem Stand wie vor der Pandemie. Ein Grund sei die nach wie vor unsichere Lage und die unterschiedlichen Einreisebedingungen. Viele würde auch der geforderte PCR-Test abschrecken.

Die Zeiten, in denen Kunden in den Reisebüros die Kriterien ihres Urlaubsziels nach der Nähe zum Strand, den Freizeitmöglichkeiten, dem All-Inklusive-Angebot und der Ausstattung des Hotels aussuchten, sind seit Corona vorbei. Vielmehr werden jetzt die in dem jeweiligen Urlaubsland geltenden Corona-Regeln und Testpflichten genauer betrachtet und geschaut, wo man nach der Rückkehr in Quarantäne muss. Und da in jedem Land andere Bestimmungen herrschen, die sich nahezu täglich wieder ändern können, ist die Wahl des Urlaubsziels nicht so einfach.

Auch für Ulrich Rau ist das Ganze derzeit ein Kuddelmuddel. In manchen Ländern braucht man nur bei der Einreise einen negativen PCR-Test, in anderen auch bei der Ausreise, in manchen Ländern kann dieser entfallen, wenn man vollständig geimpft oder genesen ist, in anderen wird zusätzlich ein negativer PCR-Text verlangt, in manchen Ländern darf dieser nicht älter als 48 Stunden sein und in anderen nicht älter als 72 Stunden. Hier den Durchblick zu behalten, ist nicht einfach oder anders formuliert hat die Lektüre der Corona-Regeln das Studieren des Reiseführers im Vorfeld des Urlaubs ersetzt.

Auch der geforderte negative PCR-Test halte so manchen davon ab, in den Urlaub zu fliegen oder zu fahren, sagt Ralf Steidle, Büroleiter vom RMS-Reisebüro. Er selbst sieht diesen allerdings nicht als ein so großes Hemmnis. Früher habe man sich im Vorfeld um den abgelaufenen Reisepass oder Personalausweis gekümmert, und jetzt ist es eben der PCR-Test, den die Reisenden vor dem Einsteigen in den Flieger vorzeigen müssten.

Während die Nachfrage nach Reisen im Sommer und auch bereits für den Winter in Form von Schiffsreisen in den vergangenen ein bis zwei Wochen im OVA-Reisebüro angezogen haben und laut Rau ab Juni deshalb die Öffnungszeiten erweitert werden, seien die Anfragen nach Reisen im L’tur-Reisebüro noch verhalten. Der Grund dafür seien laut Heiko Richter die Reisebeschränkungen im Ausland und auch innerhalb von Deutschland inklusive des Beherbergungsverbots. Überdies würde es viele abschrecken, dass in den Urlaubsdomizilen Geschäfte und Gastronomie nur beschränkt geöffnet haben und an Promenaden und Stränden die Maskenpflicht kontrolliert werde. Für viele habe dies mit einem schönen Urlaub nichts zu tun.

Überdies sei es jederzeit möglich, dass das Auswärtige Amt für das jeweilige Land eine Reisewarnung verhängt und der Urlaub storniert werden muss. Mittlerweile seien die meisten Veranstalter allerdings sehr kulant und würden das Geld ohne Gebühren zurückerstatten, sagt Erol Demirtas, Inhaber des Reisebüros Demirtas. Das sei für den Kunden eine tolle Sache, aber für die Reisebüros sei jede Stornierung eine Katastrophe, sagt Richter. „Für Reisen, die wir verkauft haben, müssen wir wegen Nicht-Inanspruchnahme die kassierte Provision zurückbezahlen.“ Überdies sei dann der Beratungs- und Buchungsaufwand für die Katz gewesen.

„Ein Jahr lang haben wir bereits umsonst gearbeitet“, sagt Richter. Die Umsätze seien durch Corona um 90 bis 95 Prozent eingebrochen. Auch Steidle spricht angesichts stornierter Reisen seit März vergangenen Jahres von einer Nullnummer. Ein Problem sei auch, dass Reisebüros als Dienstleister während der gesamten Pandemie geöffnet bleiben durften. „Insofern steht uns keine staatliche Hilfe zu. Auf der anderen Seite verkaufen wir nichts“, erklärt Richter das Dilemma. Wie lange er und seine Frau Kerstin, die das L’tur-Reisebüro hauptsächlich betreibt, noch durchhalten, sei eine gute Frage. „Doch die Hoffnung stirbt zuletzt.“

Etwas optimistischer blicken andere Reisebüros in die Zukunft. Während es für die Pfingstferien nur zwei Buchungen gegeben habe, seien für den Sommer und auch bereits für das kommende Jahr schon viele Reisen gebucht worden, sagt Erol Demirtas. Außer Asien seien mittlerweile auch Gebiete mit Risikowarnung gefragt, mit der Hoffnung, dass auch diese bis dahin freigegeben sind. Ein großer Aufwand sei es, die in dem jeweiligen Land geltenden Corona-Regeln zu prüfen und die Kunden darüber zu informieren. Auch im Reisebüro Beck und Schubert würden die Nachfragen nach Flugreisen in europäische Länder für die Sommerferien steigen. Deshalb sei das Reisebüro seit Dienstag auch wieder per Click & Meet geöffnet, sagt der Geschäftsführer Joachim Schubert.

Auch im RMS-Reisbüro sei man nach einem mauen Jahr wieder einigermaßen auf Kurs, sagt Steidle. Die Nachfrage nach Reisen in den Sommerferien sei groß. Gefragt seien laut Rau vor allem die Kanaren, Mallorca und Griechenland, aber auch Ferienwohnungen in Deutschland und im Ausland würden vermehrt angefragt. Diese seien allerdings aufgrund der hohen Nachfrage sehr teuer, ergänzt Steidle. Teuer wird es laut Rau auch, wenn sich Kunden kurzfristig für eine Pauschalreise ins Ausland entscheiden. Denn er gehe angesichts der Sommerferien nach wie vor von begrenzten Kapazitäten mit Blick auf Flieger und Hotels aus. Und bei zunehmender Nachfrage und geringem Angebot würden zwangsläufig die Preise steigen.

„Wie es mit Corona weitergeht, können auch wir nicht sagen“, sagt Steidle. Insofern müsse sich jeder Kunde über die Konsequenzen einer Buchung bewusst sein. Wer unter Corona-Bedingungen eine Reise bucht, müsse diese auch antreten oder gegebenenfalls umbuchen. Eine Stornierung komme nur dann infrage, wenn etwa das Auswärtige Amt eine Reisewarnung herausgibt.

Bleibt die Inzidenz unter 100, sind Busreisen ab 2. Juni möglich

Endlich wieder Busreisen anbieten zu können. Das ist nicht nur der Wunsch von Ulrich Rau, Geschäftsführer der OVA, sondern auch von zahlreichen Kunden. Solche sind allerdings erst erlaubt, wenn der Inzidenzwert im Ostalbkreis an fünf Werktagen unter 100 liegt und das Landratsamt Ostalbkreis dies amtlich festgestellt hat. Rau ist jedoch zuversichtlich, dass die geplante Ausfahrt am 2. Juni in den Europapark Rust stattfinden kann und dann weitere Ausfahrten möglich sind, die auch im neu aufgelegten Sommer- und Herbst-Prospekt aufgelistet sind. Vor allem ältere Bürger, von denen ein Großteil bereits vollständig geimpft sei, lechzten geradezu danach, eine Busreise zu unternehmen. Und sei es nur für einen Tag nach München. Bei den von der OVA anvisierten Zielen müsse allerdings auch die Inzidenz an fünf Werktagen in Folge unter 100 liegen.

An den Busfahrten teilnehmen dürfen Bürger, die vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet sind, sagt Rau. Trotz dieser Vorgaben könne nur die Hälfte des Busses belegt werden und das Tragen einer Maske sei Pflicht. „Sollten wir Fahrten aufgrund der Inzidenzzahlen absagen müssen, bekommen die Kunden ihr Geld zurück“, versichert Rau. Diese würden darüber auch schnellstmöglich informiert.

Am 1. Juli starten unter Corona-Regeln die Busreisen von Beck und Schubert, sagt der Geschäftsführer Joachim Schubert. Und für diese seien bereits viele Anmeldungen eingegangen.