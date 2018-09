Neue Runde im Streit über die Zukunft der alten Kleingartenanlage am Erzweg: Jetzt liegt das Gutachten vor, das die Stadt in Zusammenhang mit der geplanten „Urbanen Wildnis“ in Auftrag gegeben hat. Mit ihm sollte geklärt werden, wo auf dem Areal über dem Alfing-Stollen die gefährlichen Bereiche liegen und wo das Grundstück ohne Risiko betreten werden kann. Im Wasseralfinger Ortschaftsrat sieht man allerdings das Vorgehen der Stadt kritisch.

Die Hintergründe zu diesem Dauerthema sind bekannt: Nach einem Erdeinbruch am 13. Januar 2015 war die Kleingartenanlage aufgegeben und schließlich in die Kocherwiesen umgesiedelt worden. Der Stollen darunter wurde aufwendig saniert. Dann brachte die Stadt die Idee von der „Urbanen Wildnis“ ins Spiel: Die Anlage soll sich komplett selbst überlassen werden. Der herumliegende und nach der Aufgabe der Gärten noch weiter angewachsene Müll, alte Kühlschränke, mögliche gesundheits- und umweltgefährdende Stoffe und auch nächtliche Besucher sorgen seitdem für großen Unmut der Anwohner. 140 Unterschriften wurden gesammelt.

Eine Risikoabschätzung

Jetzt ist das Gutachten da, es ist eine Risikoabschätzung. Michael Felgenhauer, der Leiter des Amts für Bürgerservice und öffentliche Ordnung, stellte es vor. Demnach lassen sich zwei Drittel der Lauben (37) ohne Risiko betreten, bei 19 bestehe ein erhöhtes Risiko. Besonders riskant sei der Bereich in Richtung des ebenfalls gesperrten Fußwegs. 40 Hütten wurden besichtigt, gefunden wurden ausgediente Kühlschränke, Müll, Eimer, alte Gerätschaften. Für chemische Analysen war das untersuchende Büro nicht zuständig. Ob sich auf dem Gelände tatsächlich Schadstoffe befinden, müsste in einem weiteren Gutachten geklärt werden.

Wie Felgenhauer erklärte, soll demnächst nun der Bauhof den Müll auf den risikolosen Flächen entfernen, die Gartenfreunde haben ihre Unterstützung angeboten. Außerdem sollen Fenster und Türen der Lauben ausgebaut werden, um sie für illegale Besucher weniger attraktiv zu machen. Zudem soll ein Zaun ungebeten Gäste abhalten.

Fuchs: Manches befremdlich

Für Ortschaftsrat Josef Fuchs (CDU) bleiben etliche Fragen offen, manches an dem Gutachten findet er „befremdlich“. So wundert er sich etwa, dass in dem Gutachten stehe, einiges auf dem Grundstück könne nur „mit schwerem Gerät“ abgebaut werden. Dabei, so Fuchs, seien diese Dinge „ja auch irgendwie reingekommen.“ Die Sache mit den Eternitdächern ist ihm „extrem wichtig“, weil die teilweise bereits „zerbröseln“ und die gefährlichen Fasern sich in der Umgebung ausreiten. Außerdem fehlt ihm weiterhin ein schlüssiges Konzept, wie man sich diese „Urbane Wildnis“ vorstellen kann.

„Altlasten nicht vererben“

Albrecht Jenner (SPD) ist froh, dass die Stadt nun reagiert. Für ihn ist klar, dass die Schadstoffe alle entfernt werden müssen und er fordert eine wissenschaftliche Begleitung. Die Problemstoffe zu entsorgen ist für Franz Fetzer (Freie Wähler) „das Mindeste“. Für ihn ist diese ganze Sache ohnehin „nur „eine Notlösung“: „Wir verlagern das Problem auf die nachfolgenden Generationen“, das sei „nicht akzeptabel.“ Er wäre nach wie vor für eine „große Lösung“ gewesen – das komplette Gebiet abbaggern und anderweitig nutzen. Felgenhauer widersprach. Diese Idee sei „nicht zielführend“, schon allein der Kosten wegen, die er mit einem „zweistelligen Millionenbereich“ angab. Und Absenkungen könne es durchaus noch geben. Auch Michael Graule (Grüne) meinte, man dürfe Altlasten „nicht einfach weitervererben.“

Für Ortsvorsteherin Andrea Hatam (SPD) ist es wichtig, dass nun ein erster Schritt gemacht wird, bei den Dächern hält sie es für sinnvoll, sie alle zu entfernen. Über das Areal, erklärte Felgenhauer, flog eine Drohne, die ein Video gedreht hat. Das will sich der Ortschaftsrat nun in der nächsten Sitzung ansehen.