Update: Heidenheim meldet nur negative Ergebnisse

Von Schwäbische Zeitung

20 neue Corona-Fälle im Landkreis Tuttlingen – das vermeldet das Landratsamt Tuttlingen am Freitag. „Heute holen uns die positiven Corona-Fallzahlen ein“, schreibt Julia Hager, Referentin des Landrats. Es fehlten nur noch wenige Fälle, um den Inzidenzwert von 50 zu überschreiten.

Am Samstag liege der Landkreis mit 49,5 Fällen pro 100 000 Einwohner nur knapp unterhalb des kritischen roten Bereichs, so Hager weiter: „Wir erwarten, dass wir spätestens am Sonntag die Marke des roten Bereiches überschreiten.