Unwetter verweist Fronleichnam in die Kirchen

Am frühen Morgen des Fronleichnamstags haben Blitz und Donner ein Unwetter in Aalen angekündigt. Pfarrer Wolfgang Sedlmeier sagte deshalb wie viele andere katholische Mitbrüder den großen Gottesdienst im Freien ab. Das feierliche Hochamt wurde in Aalen vom Marktplatz in die Salvatorkirche verlegt.

Die vereinigten Kirchenchöre von Sankt Maria und Salvator unter Leitung von Chordirektor Ralph Häcker sangen festliche Musik, von Mozart das „Ave verum corpus“, von Mendelssohn das achtstimmige „Jauchzet dem Herrn“, das „Lauda Sion“ von Dellapina, „O salutaris Hostia“ von Charles Gounod und „Aeterna Rex“ des ungarischen Komponisten Lajos Bardos (1892 bis 1947). Konrad Bader begleitete und brillierte auf der Orgel.

Den Gottesdienst stellte Pfarrer Sedlmeier unter das Leitwort „Gottes Geheimnis – von Christus geoffenbart“. Mit ihm zelebrierten die Pfarrer Charles Unaeze und Franz Maiworm sowie Diakon Michael Junge, der das Tagesevangelium von der Brotvermehrung verkündete. Die Kleriker wurden von zehn Ministranten in die Kirche geleitet. Lesungen und Fürbitten wurden diesmal nicht nur auf italienisch und kroatisch gesprochen, sondern erstmals auch auf Englisch durch einen Afrikaner, der an diesem „Tag des Flüchtlings“ an die Nöte der Menschen auf der Flucht erinnerte.

In seiner Ansprache ging Sedlmeier auf die Botschaft von Fronleichnam ein, die „letzte Vertiefung und die neue Qualifikation des Glaubens an die Gegenwart Gottes in einem Stückchen Brot und einem Schlückchen Wein“. Der Verehrung dieses Glaubensgeschenkes diene die feierliche Prozession, diesmal in reduzierter Form mit der Monstranz durch den Mittelgang und im Rundgang um die Kirche.

Mandala aus den Symbolen von Kreuz und Wasserquellen

Trotz des ungünstigen Wetters hatte es sich Odilia Sproll mit ihren Helferinnen nicht nehmen lassen, einen großflächigen, farbenprächtigen Blumenteppich vor den Haupteingang Salvatorkirche zu zaubern. Im Mittelpunkt stand ein aus tausenden von Blütenblättern gefertigtes Mandala aus den Symbolen von Kreuz und Wasserquellen. Das Ganze sei ein Abbild der überfließenden geschenkten Liebe Gottes, erläuterte Sproll.

In einer Zeit des „durchhängenden Glaubens“ lud Pfarrer Sedlmeier zum Mittagessen und den süßen Köstlichkeiten, die die Italiener unter Mitarbeit der deutschen Medizinerin Ursula Bösl hergestellt und zusammen mit deutschen Kuchenspenden angeboten haben. Aufschwung für die Seelsorgeeinheit Aalen soll auch eine am Sonntag beginnende Klausurtagung des Pastoralteams in Paris bringen. Kurze Zeit später überbringt Odilia Sproll die besonderen Grüße der katholischen Kirchengemeinde Aalen bei den 40-jährigen Jubiläumsfeierlichkeiten der Städtepartnerschaft mit Saint-Ló.