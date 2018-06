Ein schweres Gewitter über Aalen hat am Montagabend mehrere Straßen kurzzeitig unbefahrbar gemacht. Die Feuerwehr war gegen 20 Uhr an 20 Stellen im Einsatz. Der Kocher erreichte an manchen Stellen einen bedenklichen Pegel – wie beispielsweise zwischen der Heimatmühle und Wasseralfingen. Im Einsatz waren die Feuerwehr-Abteilungen aus Aalen, Wasseralfingen und Ebnat-Waldhausen.