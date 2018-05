Unverschuldeter Abflug in der ersten Kurve

Nach ihrem erfolgreichen Saisonauftakt in Oschersleben wollten die beiden Motorsportkollegen Florian Spengler und Dries Vanthoor bei den beiden Rennen der ADAC-GT-Masters im tschechischen Most an ihren guten Leistungen anknüpfen. „Wir sind durch die Tests auf dieser anspruchsvollen Strecke gut vorbereitet und dürfen wohl einiges erwarten.“ so Spengler im Vorfeld. Doch es sollte anders kommen.

Schon das Zeittraining verhieß wenig Gutes, als Spengler seine schnelle Runde in Angriff nahm und das Training dann aber mit roter Flagge unterbrochen wurde.

„Die Zeit läuft dabei aber weiter und dann fand ich keine wirklich freie Runde mehr, so ist es nur Startplatz 27.“ erklärt Spengler. Im Rennen am Samstag sollte es noch schlimmer kommen, bereits in der ersten Runde wurde der Ellwanger in einen Unfall verwickelt: „Mein Start war gut aber leider hat ein Mitbewerber die erste Schikane doch sehr optimistisch in Angriff genommen und dadurch unmittelbar vor mir eine Karambolage mit mehreren Fahrzeugen ausgelöst. Ich musste stark abbremsen, bekam von hinten einen Schlag und landete im Kiesbett. Leider so tief, dass ich da nicht mehr herauskam. Schluss bereits nach der ersten Kurve, das ist sehr enttäuschend“ schildert Spengler die Situation.

Auch im zweiten Rennen sollte es nicht besser werden. Sein Teamkollege Vanthoor hatte im Zeittraining einen guten neunten Startplatz herausgefahren, dolch auch er wurde in eine Kollision verwickelt als vor ihm ein Unfall ausgelöst wurde und er keine Chance hatte, einem quer auf der Strecke stehenden Fahrzeug auszuweichen.

Auch Vanthoor aus dem Rennen

Mit beschädigter Front erreichte er zwar die Box, konnte aber das Rennen nicht mehr fortsetzen.

„So viel Pech hatten wir schon lange nicht mehr, wir waren überzeugt, hier wieder ein gutes Ergebnis erzielen zu können. Der Spruch that’s racing tröstet da nicht wirklich.“ so Spenglers Fazit. Die nächsten Rennen finden vom 8. – 10. Juni auf dem Red Bull Ring in Österreich statt.