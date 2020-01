„Unverpackt“ jetzt auch mit Bio Bistro im Kubus

Wenige Wochen nach seiner Wiedereröffnung freut sich der Kubus Aalen über ein neues kulinarisches Angebot im Erdgeschoss. Stephanie Adler von „unverpackt“ eröffnet am 27. Januar ein Bio-Bistro. Dort ist alles weitgehend regional, lecker, saisonal und natürlich unverpackt. Wer im Bistro auf den Geschmack gekommen ist, kann die Produkte im dazugehörigen Laden im Obergeschoss erwerben.

Mit der Eröffnung des Bio-Bistros erfüllt sich Stephanie Adler, Geschäftsführerin der „unverpackt“ Läden in Schwäbisch Gmünd und im Kubus Aalen, einen Traum. Was 2015 in Gmünd aus Platzgründen nicht möglich war, wird in Aalen Realität. Die 41-Jährige möchte mit dem Konzept aufzeigen, wie man einfach und ohne Verzicht Müll vermeiden und vegan und vegetarisch leben kann.

Im Bistro werden Müslis, Backwaren mit veganen Aufstrichen, Kaffeespezialitäten und kalte Snacks angeboten. Alle zur Zubereitung verwendeten Produkte sind bio und alles gibt es auch im „unverpackt“ Laden im Obergeschoss zu kaufen. Worauf die Gastgeberin Wert legt: Ein Großteil der Lebensmittel, zum Beispiel Kaffee und Kakao, sind fair gehandelt. Zudem kennt Stephanie Adler alle Bezugsquellen und viele Produzenten persönlich. „Den Menschen ist wichtig zu wissen, wer ihre Lebensmittel herstellt. Diese Frage kann ich in meinem Bio-Bistro beantworten“, sagt Stephanie Adler.

Mir ist es zudem wichtig zu zeigen, dass bio und fair nicht teuer sein müssen und dass öko auch cool sein kann. Stephanie Adler

Das Bio-Bistro soll ein Ort werden, an dem die Gäste sich austauschen können. Im Alltagstrubel kurz innehalten, in Workshops Inspiration bekommen – all das soll dort möglich sein. „Mir ist es zudem wichtig zu zeigen, dass bio und fair nicht teuer sein müssen und dass öko auch cool sein kann“, sagt Stephanie Adler. Ihr Bistro hat sie mit Fingerspitzengefühl und Geschmack sehr modern und gemütlich eingerichtet.

Der Kubus freut sich zudem über einen weiteren Höhepunkt: Schon am 5. Februar eröffnet auch Rituals wieder in erweiterten Räumlichkeiten wieder seine Filiale.