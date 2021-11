Das „Füllwägele“ schließt mit Unverpackt-Stand eine Lücke im Markt

Keine Plastikverpackungen, viel aus der Region und lose Lebensmittel aus dem Spender: Seit kurzem steht jetzt mittwochs mitten auf dem Aalener Wochenmarkt „ReLa’s Füllwägele“. Der Name setzt sich aus den Nachnamen der Betreiberinnen, den beiden Schwestern Veronika Lang und Regis Maria Reiger, zusammen. Der Stand mit etwa 200 nachhaltigen und umweltfreundlichen Produkten schließt eine Marktlücke. Denn zu den Kunden gehören auch viele aus dem ehemaligen Unverpackt-Laden im Kubus.

Ein älteres Ehepaar lässt sich gerade erklären, dass das Mehl aus Möttingen im Ries stammt, eine 39-Jährige Aalenerin kauft gerade Cranberries und Risotto-Reis. Die Gläser hat sie mitgebracht, so wie sie es aus dem Unverpackt-Laden kennt. Sie schwört auf das Rapsöl vom Härtsfeld.

„Füllwägele“ steht auf vielen Märkten

Früher brachten es Freunde von dort mit, nun kann sie es direkt auf dem Wochenmarkt kaufen. Dass es das „Wägele“ nun in Aalen gibt, findet sie „richtig klasse.“ Und die Qualität der Lebensmittel sei „super“.

In der Corona-Krise ab März vergangenen Jahres hatten die Schwestern mit Wurzeln in Elchingen die Idee mit dem Unverpackt-Verkauf. Im Fernsehen hatten sie eine Sendung darüber gesehen und waren begeistert. Ihr „Füllwägele“ steht auch auf den Märkten in Ellwangen, Westhausen, Dischingen, Neresheim und Königsbronn.

Den Entschluss nach Aalen zu kommen fassten sie erst, als bekannt war, dass der Unverpackt-Laden im Kubus schließt. Sie wollten der Betreiberin dort keine Konkurrenz machen.

Veronika Lang ist eigentlich gelernte Bürokauffrau, Regis Maria Reiger ist als gelernte Krankenschwester ebenfalls eine Quereinsteigerin. Möglich, dass sie sich künftig beruflich komplett dem Stand widmet. Die ganze Familie der Schwestern und Verwandte helfen mit bei der Organisation – anders wäre das gar nicht mehr möglich, erzählen sie.

Mit ihrem „ReLa’s Füllwägele“ mittwochs auf dem Aalener Wochenmarkt haben Veronika Lang (links) und Regis Maria Reiger eine Marktlücke gefunden und bereits viele Kunden. (Foto: Markus Lehmann)

Alles, was es hier zu kaufen gibt, ist umweltfreundlich: Salatbesteck aus Olivenholz, handgesiedete Seifen, Kämme und Bürsten aus Holz, Zahnbürsten aus Bambus, ökologische Waschmittel, Bienenwachspapier, Trinkhalme aus Edelstahl, Bambus oder Glas.

Der Kaffee wird in Nördlingen geröstet, die Nudeln, das Mehl, die Öle und viele andere Lebensmittel kommen direkt aus der Region. In Aalen, sagen die beiden, sind sie gut angekommen, die Kunden würden auf dieses Angebot „sehr positiv und sehr interessiert“ reagieren. So wie gerade eine ältere Aalenerin, die gerade neugierig die Auslage betrachtet: „Ich muss erst mal gucken, was sie alles haben.“