Unterwegs mit den Senioren-Ruf-Auto

Die Katholische Sozialstation Sankt Martin Aalen bietet, getreu dem Motto „Mittendrin statt außen vor“ ab März einen Fahrdienst für Senioren und Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz an. „Es geht um Teilhabe am Leben und um ein Stück Menschlichkeit“, sagt der Geschäftsführer der Sozialstation, Herbert Sonnberger, mit Blick auf das Senioren-Ruf-Auto.

Der Fahrdienst richtet sich an Menschen mit eingeschränkter Mobilität und der Dienst ist kostenlos. Die Finanzierung des Senioren-Ruf-Autos wird von der Katholischen Sozialstation Sankt Martin getragen. Gerne können sich die Fahrgäste mit einer kleinen Spende beteiligen und auch Firmen der Region als Projektpaten einbringen, um den langfristigen Erfolg des Fahrdienstes zu sichern.

Acht Fahrer stehen bereit

Acht ehrenamtliche Fahrer haben sich bereits gemeldet, weitere sind willkommen, um den Dienst am Nächsten zu ermöglichen. „Wir sind in keiner Weise eine Konkurrenz zum öffentlichen Personennahverkehr“, sagt Sonnberger. Nach dem Motto „Mittendrin statt außen vor“ solle die Lebensqualität älterer Menschen mit Mobilitätseinschränkung verbessert werden. Der Fahrdienst solle älteren Menschen auch die Möglichkeit bieten, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können, Einkäufe oder Arztbesuche zu verrichten oder eben Besuche zu machen.

Die VR-Bank Ostalb hat ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt – zahlreiche Krankenpflegevereine sind mit im Boot. Die im Fahrdienst tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden durch die Sozialstation speziell geschult. Der Fahrdienst soll von montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr in Anspruch genommen werden können. Als Einstieg fürs neue Angebot wurde zunächst die Härtsfeldstrecke von Waldhausen, Ebnat und Unterkochen nach Aalen ausgewählt. Fahrgelegenheiten gibt es jeweils dabei am Dienstag von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 17 Uhr.