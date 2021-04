Unterschiedliche Meldesysteme führen zu Diskrepanz bei Corona-Daten

Etliche Neuinfektionen hat das Landratsamt am Mittwoch bis 24 Uhr registriert. Demnach steigt der Wert der Gesamtfälle um 102 auf 10.699. Davon gelten 9670 als genesen. Der Inzidenzwert lag am Mittwoch noch bei knapp 158. Aktuell (Stand Donnerstag) - laut Landesgesundheitsamt - ist er gesunken. Rund 154 Menschen haben sich innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner mit Sars-CoV-2 infiziert.

Derzeit (Stand Mittwoch) sind 725 Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Das sind 65 mehr als noch am Vortag. Der Wert der Todesfälle ist am Mittwoch um vier auf 304 gestiegen. Das Landesgesundheitsamt (LGA) meldet im aktuellen Lagebericht am Donnerstag einen weiteren Fall (305).

Die Daten von LGA und Landratsamt haben sich in den vergangenen Tagen um rund 40 Fälle unterschieden. Diese Diskrepanz ist laut Kreisverwaltungssprecherin Susanne Dietterle auf "den Einsatz zweier unterschiedlicher und (noch) nicht synchronisierter Meldesysteme zurückzuführen".

Eine Schnittstelle für die Systeme wurde uns bereits angekündigt. Susanne Dietterle

In einem "sehr geringen Teil der Fälle" könne es zu Abweichungen zwischen LGA und Gesundheitsamt kommen, so Dietterle weiter. Derzeit liege eben diese Abweichung bei rund 0,3 Prozent. "Dies betrifft beispielsweise Einzelfälle, bei denen der Erstwohnsitz und damit die Landkreiszuordnung nicht zweifelsfrei klar ist beziehungsweise nachträglich korrigiert werden muss."

Aufgrund unterschiedlicher Meldezyklen könne es zudem zu Schwankungen kommen. "Eine Schnittstelle für die Systeme wurde uns bereits angekündigt", berichtet die Pressesprecherin. Allerdings seien die Schwankungen nicht ausschlaggebend für beispielsweise die Verschärfung von Maßnahmen. Denn dies geschehe aufgrund des vom Landesgesundheitsamt amtlich ausgewiesenen Inzidenzwerts. Dietterle: "Deshalb haben wir diesen Wert neuerdings auch auf unserem Dashboard ausgewiesen."

Laut LGA wurden am 1. April bis 16 Uhr weitere Neuinfektionen für den Ostalbkreis gemeldet. Der Wert der Gesamtfälle steigt somit auf 10.733. Auch bei den Nachbarn kommen weitere Infektionen hinzu, sodass die Inzidenzwerte auf hohem Niveau verbleiben. Der bayerische Nachbarlandkreis Donau-Ries meldet am Donnerstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von rund 146. Derzeit sind dort 485 Menschen infiziert.

Im Landkreis Schwäbisch Hall sind es aktuell (ebenfalls Stand Donnerstag) 1108 positive Fälle. 2184 Kontaktpersonen ersten Grades befinden sich zudem in Isolation. Der Inzidenzwert liegt bei rund 400. In beiden Kreisen gilt eine Ausgangssperre. Im Donau-Ries-Kreis in der Nacht von 22 bis 5 Uhr. Im Haller Kreis dürfen die Bürger rund um die Uhr nur noch mit triftigen Gründen das Haus verlassen.