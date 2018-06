Unterkochens Zweite vom Pech verfolgt

Die Tischtennisspieler aus der Region sind momentan wahrlich nicht vom Glück verfolgt. Neresheim kassierte in der Landesliga gegen Holzheim und Witzighausen klare Niederlagen. Die zweite Mannschaft aus Unterkochen machte es in der Bezirksliga zwar spannender, gab aber die Spiele gegen Langenau und Burgberg noch ab.

Frauen-Bezirksliga, Pfahlheim - Neunstadt 6:8. In einem umkämpften Spiel hatte Neunstadt das glücklichere Händchen. Nachdem Pfahlheim beide Doppel im fünften Satz abgeben musste, ging Neunstadt mit 2:0 in Führung. Diesen Vorsprung konnte Pfahlheim nicht mehr einholen. In den Einzeln punkteten für Pfahlheim Ziegler (3), Sturm und Vaas (2), für Neunstadt Ullmann (2), Fischer (2), Deisinger und Zeller. Schrezheim - Lonsee 7:7. Nach dem Zwischenstand von 2:2 ging Lonsee zwar mit 6:2 in Führung, aber Schrezheims Monika Hirth sorgte mit Kampfgeist für die Wende. Die Siege holten Hirth/Vaas, Hirth (2), Vaas, Klein und Doris Kurz(2).

Frauen-Bezirksklasse, Hüttlingen II - Untergröningen III 8:6. Beim Stand von 6:6 entschied Hüttlingen jedoch beide Einzel somit das Spiel für sich. Für Hüttlingen gewannen Schenk/Gruber, Schenk, Kienle (3), Gruber und Mann (2), für Untergröningen A. Feil/Ringwald, A. Feil (2), Bittner und Ringwald (2).

Männer-Landesliga, Neresheim - Holzheim 2:9. Bei der klaren Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten punktenen Johannes Kneule und das Doppel Oliver Thimm/Kneule. Witzighausen - Neresheim 9:0. Auch beim Tabellenvierten war Neresheim chancenlos.

Männer-Bezirksliga, Unterkochen II - Langenau 7:9. Im wichtigen Heimspiel gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wollten die Hausherren unbedingt punkten. Zunächst sah es nicht gut aus. In den Einzeln wurden jeweils die Punkte geteilt. Im Abschlussdoppel entschied sich die Niederlag. Für Unterkochen punkteten Ebbers/Schmid, Ebbers, Michalak, Maier, Schmid, Mayr und Buchstab. Unterkochen II - Burgberg 7:9. Wie schon gegen Langenau konnten alle Spieler einen Einzelsieg beisteuern. Die Mannschaft hielt dagegen, musste aber im Entscheidungssatz des Abschlussdoppels mit 9:11 geschlagen geben. Es punkteten Ebbers/Schmid, Ebbers, Michalak, Maier, Kratky, Schmid und Buchstab. Dornstadt - DJK Ellwangen 9:5. Ellwangen geriet mit zwei Ersatzspielern schnell in Rückstand, ehe man durch großen Kampfgeist noch auf 5:8 verkürzte. Die Punkte für Ellwangen erzielten Bernd Weiß, Weitzmann, Ilg (2) und Bartelmäs.

Männer-Bezirksklasse, Hüttlingen - DJK Wasseralfingen II 9:0. Klarer Sieg für den Tabellenführer. Für Hüttlingen siegten Dolder/Becker, Stegmaier/Prügner, Haas/Mayer, Dolder, Becker, Stegmaier, Haas, Mayer, Prügner. Gerstetten - Hofherrweiler 9:6. Hofherrnweiler führte schnell mit 6:1, verlor aber doch noch. Siegreich für Hofherrnweiler waren Leinmüller/Kistner, Groß/Maier, Leinmüller, Bäcker, Kistner und Ehrmann. Giengen - Neunstadt 9:6. Giengen erwischte den besseren Start. Bei Neunstadt punkteten Abele/Grimm, Schmid, Nass, Tille (2) und Grimm.