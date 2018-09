Unterkochens 1938er feiern ihren 80. Geburtstag

An zwei herrlichen Spätsommertagen haben die Altersgenossen des Unterkochener Jahrgangs 1938 gemeinsam ihren 80. Geburtstag gefeiert. In der Marienwallfahrtskirche feierten sie zu Beginn gemeinsam mit den aus der Schweiz, aus Frankreich und München angereisten ehemaligen Schulkameraden einen Gottesdienst. In seiner Predigt zeichnete Pfarrer Hermann Knoblauch die Stationen von der Kriegskindheit bis heute nach. Hermann Bauer als Gesangssolist und Josef Kaufmann auf der Violine gestalteten den Gottesdienst musikalisch mit. Auf dem Friedhof gedachten die Jahrgänger anschließend ihrer verstorbenen Altersgenossen. Die Feier im „Läuterhäusle“ lockerten Ilse Reck und Anton Fischer mit humorvollen Einlagen auf. Mit einem großen Hallo wurden dabei auch über 80 Luftballons in den Spätsommerhimmel losgelassen. Viel Beachtung fand auch die von Karl Maier initiierte und verfasste Festschrift. Der folgende Tagesausflug führte die Achtziger nach Heidelberg, Höhepunkt war hier eine Neckarschifffahrt auf der luxuriösen „Königin Silvia“. In einem Landgasthof in Mosbach ließen die Unterkochener Altersgenossen auf dem Heimweg schließlich ihr Jahrgangsfest gebührend ausklingen.