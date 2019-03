Unterkochen strauchelt in Heidenheim

Der Ligaprimus ist am Ende dann doch eine Nummer zu groß für den FC Ellwangen. Der Bezirksligist musste sich am Ende mit 1:3 geschlagen geben. Unterkochen verlor dagegen überraschend in Heidenheim. Das Verfolgerduell endete mit einem Remis.

Milan Heidenheim – Unterkochen 1:0 (0:0). Tor: Marko Radisic (48.). Die erste Hälfte konnte der FVU noch relativ ausgeglichen gestalten, wobei bei der ein oder anderen Torchance der Heimelf das Glück half. Kurz nach der Halbzeitpause erzielten die Heidenheimer durch einen Standard den nicht unverdienten Führungstreffer. Nach dem Gegentreffer versuchte der FVU das Spiel in die Hand zu nehmen, nachdem die Heimelf sich ausschließlich mit Defensivarbeit abgab. Aber mehr als Ballbesitz ohne Torchancen konnte der FVU sich nicht erarbeiten.

Hofherrnweiler-Unterr. II – Neuler 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Frank (80.), 1:1 Münzenmayer (90.). Die Hausherren hatten die Partie die gesamte Spielzeit im Griff, konnten aber etliche Chancen nicht nutzen. Das sollte sich kurz vor Schluss mit dem Ausgleich rächen. In der Nachspielzeit hatte die Heimelf sogar Glück das Spiel nicht zu verlieren.

SF Lorch – SV Lauchheim 0:1 (0:0). Die Sportfreunde Lorch drängten direkt ab der ersten Minute auf das Tor des SV Lauchheim, konnten aber mehrere Chancen nicht verwerten. Der Gast verließ sich weitestgehend auf die Defensive. In der zweiten Halbzeit konzentrierten sich die Lorcher dann voll auf ihre Offensive, um den Führungstreffer zu erzielen. Doch die Lauchheimer verteidigten weiterhin erfolgreich, lauerten auf Konter und kamen in der 74. Minute mit ihrer ersten und einzigen Großchance zum glücklichen 1:0. Kluczka brachte die Gäste in Führung – ein herber Rückschlag für die Lorcher. Die Sportfreunde gaben sich nicht auf, fanden gegen das gegnerische Abwehrbollwerk aber auch in einer kampfbetonten Schlussphase kein Durchkommen.

Schnaitheim - SGM Kirchheim/Trochtelfingen 1:4 (1:0). Tore: 1:0 B. Jentschke (36.), 1:1,1:2 D. Dauser (56., 71.), 1:3 M. Bosch (73.), 1:4 Ch. Schindele (77.). Keine Angaben.

Ellwangen – Neresheim 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Dedic (14.), 0:2 Werner (45.+1), 0:3 Yoldas (0:3), 1:3 Erhard (84.). In Hälfte eins waren die Gäste aus dem Härtsfeld spielbestimmend und erzielten mit ihrer ersten Torchance die Führung. Der FCE steckte nicht auf und wehrte sich aber mit wenig Erfolg. Der unglückliche zweite Gegentreffer kurz vor der Halbzeitpause brachte den nächsten Dämpfer für die Aufholjagd der Heimelf. In Hälfte zwei spielte der Tabellenführer seine Stärken aus und erhöhte auf 3:0. Auch nach diesem Gegentreffer versuchte der FCE weiter sein Glück in der Offensive und erzielte in der Schlussphase den Anschlusstreffer. Mehr wollte ihnen nicht mehr gelingen.

Waldhausen – Wört 8:0 (5:0). Tore: 1:0, 3:0, 6:0, 7:0 F. Yildiz (1., 16., 51., 56.), 2:0 K. Mayer (3.), 4:0, 8:0 beide J. Hasenmaier (33., 83. beide FE). Von Beginn an dominierte der SVW und nutzte seine Chancen konsequent. Die drückende Überlegenheit fand bereits in Halbzeit eins Niederschlag im Ergebnis. Die Zuschauer konnten sich vieler Torraumszenen erfreuen, der Gast war hoffnungslos überfordert. Selbst als Waldhausen in der zweiten Hälfte verletzungsbedingt, bei bereits erschöpftem Wechselkontingent, 20 Minuten in Unterzahl agieren musste, konnte die Führung ausgebaut werden. Ein starker Auftritt der, im Kollektiv überzeugenden Heimelf, der Hoffnung auf mehr macht.