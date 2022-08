Unterkochen siegt mit neun Mann gegen Gerstetten

Sensationelles Spiel in Unterkochen. Der ambitionierte Bezirksligist feiert trotz zweifacher Unterzahl einen späten Sieg.

SC Hermaringen - SV Lauchheim 1:2 (1:2). Tore: 0:1 D. Maile (5.), 1:1 M. Stegmaier (20.), 1:2 L. Brunnhuber (38.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Hermaringen (89.).

Milan Heidenheim - Dorfmerkingen II. Nichtantritt der Heimmannschaft wegen Spielermangel.

Unterkochen – VfLGerstetten 2:1 (1:0). Tore: 1:0, 2:1 Mike Viehöfer (33., 87.), 1:1 A. Werner (48.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Unterkochen (28.), Rote Karte Unterkochen (56.). Es war ein extrem intensives Spiel. In Unterzahl erzielte Unterkochen nach einem Standard die Führung. Nach der Pause allerdings kamen die Gäste zurück. Und wieder verlor die Heimelf einen Mann aufgrund eines Platzverweises. In der Folge hatte Gerstetten das Spiel zu 95 Prozent im Griff. Bis zur 87. Minute: ein Freistoß, der Ball klatschte an die Latte und Viehöfer schoss zur erneuten Unterkochener Führung ein. Diese brachte der FVU irgendwie über die Zeit.

Hofherrnweiler-Unterrombach II - FV Sontheim/Brenz 4:4 (3:2). Tore: 1:0 D. Aldic (8.), 2:0 T. Frank (10.), 3:0 M. Discher (20.), 3:1 D. Gentner (38.), 3:2, 3:4 F. Matuschek (44., 64.), 3:3 T. Höeger (56.), 4:4 T. Krohmer (86.). Die Heimelf begann furios und führte nach 20 Minuten hochverdient mit 3:0. Nach und nach kam Sontheim besser ins Spiel und verkürzte auf 2:3. Hofherrnweiler war in dieser Phase zu passiv. Nach der Pause machte Sontheim weiter Druck und drehte das Spiel. Die TSG gab nicht auf und erzielte noch den verdienten Ausgleichstreffer.

TV Neuler - DJK-SG Schwabsberg-Buch 5:2 (3:0). Tore: 1:0, 3:0, 4:1 G. Colletti (11., 17. FE, 66.), 2:0 F. Schüll (15.), 3:1 F. Ehrmann (62.), 4:2 F. Fürst (82., FE), 5:2 L. Karasch (90.+6.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Schwabsberg (68.). Die Hausherren konnten bereits in der Anfangsphase das Derby für sich entscheiden. Mit einem Dreierpack, der innerhalb sechs Minuten vollzogen wurde, ging es verdient in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel warfen die Gäste nochmals alles in die Waagschale, woraus auch das 3:1 resultierte. Als Antwort darauf, setzte Colletti wenige Augenblicke danach den vierten Neulermer Treffer nach. Wie es sich für ein Derby gehörte, war es trotzdem eine heiße und spannende Schlussphase. In Unterzahl erkämpfte sich die DJK einen Foulelfmeter, der in ein Tor umgemünzt werden konnte. Mit dem Schlusspfiff erhöhte allerdings Lukas Karasch aus Neuler wieder zum verdienten Endstand von 5:2.